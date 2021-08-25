شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Google Meet سيعرض تنبيها عندما يتسبب جهازك في حدوث "صدى" خلال مكالمات الفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد الصدى أحد أكثر المشكلات شيوعًا أثناء مكالمات الفيديو، والآن، توصلت جوجل إلى حل لها، حيث أضاف قدرة جديدة إلى Google Meet ليتم إخطار المستخدمين في حالة اكتشاف Echo من النظام، وسيوفر أيضًا نصائح حول كيفية إيقاف Echo.

ويمكن أن يحدث الصدى عندما يرسل الجهاز الصوت مرة أخرى إلى مكالمة، وسيُعلم Google Meet بشأن صدى ملحوظ بنقطة حمراء على زر المزيد من الخيارات وإشعار نصي، وستظهر رسالة "أنت تسبب صدي... احصل على المساعدة هنا".

وسيؤدي النقر عليها إلى فتح صفحة استكشاف الأخطاء وإصلاحها والمساعدة حيث ستقدم جوجل توصيات مثل استخدام سماعات الرأس وخفض مستوى صوت مكبر الصوت وكتم الصوت عندما لا تكون الشخص الذي يتحدث، وقد تمت مشاركة التحديث بواسطة جوجل عبر منشور مدونة.

وتقول جوجل: "في معظم الأوقات، سيتحكم تطبيق Meet بذكاء في الصوت لإزالة الصدى، ومع ذلك، في بعض الأحيان لا يزال يحدث، ويسبب للآخرين سماع صدى من جهازك عندما يتحدثون، وحتى الآن، كان من الصعب عليك معرفة متى يتسبب جهازك في صدى ".

ويضيف "الآن، سوف نخطرك عندما نكتشف صدى ملحوظًا من نظامك والذي قد يسمعه المشاركون الآخرون في المكالمة بنقطة حمراء على زر المزيد من الخيارات، جنبًا إلى جنب مع إشعار نصي".

وسيتم تشغيل الميزة افتراضيًا لجميع المستخدمين، وسيكون متاحًا لجميع عملاء Google Workspace، بالإضافة إلى عملاء G Suite Basic وBusiness، وقد بدأ طرحه اليوم لبعض المستخدمين وسيصبح متاحًا في النهاية للجميع في الأيام الـ 15 المقبلة.