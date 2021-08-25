شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لتمويل النمو فى مجال حلول الفضاء.. أبرز أسباب إعلان فيرجن أوربت للاكتتاب العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة فيرجن أوربت، التابعة لريتشارد برانسون وهى شركة تابعة لشركة سياحة الفضاء المؤسس الملياردير ، عن طرحها للاكتتاب العام من خلال الاندماج مع شركة وهمية تبلغ قيمة الشركة 3.2 مليار دولار وتشمل استثمارًا من بوينج.

ووفقا لموقع " the Verge " التقنى تخطط Virgin Orbit للاندماج مع شركة الاستحواذات للأغراض الخاصة (المعروفة أيضًا باسم SPAC) ، فى نهاية عام 2021 وسيتم إدراجها فى بورصة ناسداك تحت علامة "VORB"، وستجلب الصفقة رأس مال جديد لشركة Virgin Orbit بقيمة 483 مليون دولار بالاضافة إلى 383 مليون دولار مخزنة فى NextGen و100 مليون دولار من جولة أخرى من التمويل، وقالت فيرجن إن المستثمرين في تلك الجولة يشملون شركة بوينج لكن من غير الواضح مدى مشاركتهم.

وقالت الشركة فى بيان صحفي إن مبلغ 483 مليون دولار سيساعد فيرجن أوربت على تكثيف "تصنيع الصواريخ لتلبية طلب العملاء، وتمويل النمو فى أعمالها في مجال حلول الفضاء ومبادرات تطوير المنتجات المستمرة لشركة فيرجن أوربت، وقال دان هارت، الرئيس التنفيذى لشركة فيرجن أوربت، في بيان أدى نجاحنا فى الإطلاق إلى دفع الأعمال إلى الأمام، ونتوقع الآن أن يمكّننا هذا الاستثمار من البناء على جهود البحث والتطوير لدينا وفريقنا المذهل".

وكان طرح شركة Virgin Orbit للعامة نوعًا من السر المفتوح لعدة أشهر، وخاصة بعد ظهور تقارير فى وقت سابق من هذا العام تفيد بأن الشركة كانت تتسوق لشراء SPAC للاندماج معها ليتم طرحها للجمهور.