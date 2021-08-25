شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو محتار.. إيه الفرق بين PlayStation 5 و PlayStation 4 Pro؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تم طرح منصة الألعاب PlayStation 5 والتى كان ينتظرها لاعبو الفيديو جيمز منذ فترة، لكن في نفس الوقت فهذا الجهاز سيجعل بعض المستخدمين في حيرة، خاصة أولئك الذين يمتلكون أجهزة PS4، حيث سيكونون أمام خيار إما الاحتفاظ بمنصة الألعاب الحالية أم الترقية إلى الإصدار الأحدث، وفيما يلى نعرض مقارنة بين PlayStation 4 Pro و PlayStation 5 كما يلى:
PS5: 4K UHD Blu-ray Drive
PS4 Pro: Blu-ray Drive
PS5 : 8x Zen 2 Cores at 3.5GHz
الذاكرة:
PS5 : 16GB
PS4 Pro: 8GB
PS5 : 448GB/s
PS4 Pro: 217GB/s
PS5 : 825GB
PS4 Pro: 1TB HDD
PS5 أقوى بكثير من كل من PS4 Pro، إذ لا يحتوى نظام الجيل التالى من Sony على وحدات معالجة مركزية ووحدات معالجة رسومات فائقة فحسب، بل إن محرك أقراص الحالة الصلبة (SSD) الخاص به أسرع أيضًا بشكل ملحوظ.