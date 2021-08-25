شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو محتار.. إيه الفرق بين PlayStation 5 و PlayStation 4 Pro؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم طرح منصة الألعاب PlayStation 5 والتى كان ينتظرها لاعبو الفيديو جيمز منذ فترة، لكن في نفس الوقت فهذا الجهاز سيجعل بعض المستخدمين في حيرة، خاصة أولئك الذين يمتلكون أجهزة PS4، حيث سيكونون أمام خيار إما الاحتفاظ بمنصة الألعاب الحالية أم الترقية إلى الإصدار الأحدث، وفيما يلى نعرض مقارنة بين PlayStation 4 Pro و PlayStation 5 كما يلى:

محرك الأقراص الضوئية: PS5: 4K UHD Blu-ray Drive

PS4 Pro: Blu-ray Drive

وحدة المعالجة المركزية CPU: PS5 : 8x Zen 2 Cores at 3.5GHz



الذاكرة: PS4 Pro: 2.1GHz 8-Core AMD Jaguarالذاكرة: PS5 : 16GB

PS4 Pro: 8GB

عرض النطاق الترددى للذاكرة: PS5 : 448GB/s

PS4 Pro: 217GB/s

الذاكرة الداخلية: PS5 : 825GB

PS4 Pro: 1TB HDD