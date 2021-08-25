علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: لو محتار.. إيه الفرق بين PlayStation 5 و PlayStation 4 Pro؟

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القاهرة - سامية سيد - تم طرح منصة الألعاب PlayStation 5 والتى كان ينتظرها لاعبو الفيديو جيمز منذ فترة، لكن في نفس الوقت فهذا الجهاز سيجعل بعض المستخدمين في حيرة، خاصة أولئك الذين يمتلكون أجهزة PS4، حيث سيكونون أمام خيار إما الاحتفاظ بمنصة الألعاب الحالية أم الترقية إلى الإصدار الأحدث، وفيما يلى نعرض مقارنة بين PlayStation 4 Pro و PlayStation 5 كما يلى:

 

محرك الأقراص الضوئية:

 PS5: 4K UHD Blu-ray Drive

PS4 Pro: Blu-ray Drive

 

وحدة المعالجة المركزية CPU:

PS5 : 8x Zen 2 Cores at 3.5GHz

PS4 Pro: 2.1GHz 8-Core AMD Jaguar
الذاكرة:

PS5 : 16GB 

PS4 Pro: 8GB

 

 

عرض النطاق الترددى للذاكرة:

PS5 : 448GB/s      

PS4 Pro: 217GB/s

 

الذاكرة الداخلية:

PS5 : 825GB 

PS4 Pro: 1TB HDD     

 

أيهما أقوى؟

PS5 أقوى بكثير من كل من PS4 Pro، إذ لا يحتوى نظام الجيل التالى من Sony على وحدات معالجة مركزية ووحدات معالجة رسومات فائقة فحسب، بل إن محرك أقراص الحالة الصلبة (SSD) الخاص به أسرع أيضًا بشكل ملحوظ.

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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