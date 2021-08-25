شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اكتشاف أسرع كويكب يدور فى النظام الشمسى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشف مؤخرا كويكب يدور حول الشمس أسرع من أى من أقربائه المعروفين، ووفقا لموقع space " حدد مكتشفو صخرة الفضاء المعروفة باسم 2021 PH27 دورة واحدة حول نجمنا كل 113 يومًا من أيام الأرض، وهذه هى أقصر فترة مدارية لأى جسم معروف فى النظام الشمسى باستثناء كوكب عطارد، والذى يستغرق 88 يوما فقط للدوران حول الشمس.

ومع ذلك، يسافر 2021 PH27 على مسار بيضاوى أكثر بكثير مما يفعله عطارد، وبالتالى يقترب بشكل كبير من الشمس - حوالى 12.4 مليون ميل (20 مليون كيلومتر) فى أقرب اقتراب، ومقارنة بـ 29 مليون ميل (47 مليون كيلومتر) للنظام الشمسى الكوكب الأعمق.

وخلال تلك الممرات القريبة من الشمس، ويصبح سطح 2021 PH27 ساخنًا بدرجة كافية لإذابة الرصاص - حوالى 900 درجة فهرنهايت (500 درجة مئوية)، وحسب تقديرات فريق الاكتشاف، وهذه الانغماسات العميقة فى بئر جاذبية الشمس تعنى أيضا أن الكويكب يتعرض لأكبر تأثيرات النسبية العامة لأى جسم معروف فى النظام الشمسى، وتظهر هذه التأثيرات على شكل تذبذب طفيف فى مدار 2021 PH27 الإهليلجي حول الشمس، وهو ما لاحظه الفريق .

وبالمناسبة، هذا المدار غير مستقر على المدى الطويل، وقال أعضاء الفريق إن 2021 PH27 من المرجح أن تصطدم بالشمس أو عطارد أو الزهرة بعد بضعة ملايين من السنين من الآن، إذا لم يتم إخراجها من مسارها الحالى عن طريق تفاعل الجاذبية أولاً.

وتم رصد 2021 PH27 لأول مرة فى 13 أغسطس من قبل علماء الفلك باستخدام كاميرا الطاقة المظلمة (DEC)، وهى أداة قوية متعددة الأغراض مثبتة على تلسكوب Víctor M. Blanco بطول 4 أمتار فى مرصد Cerro Tololo Inter-American فى تشيلى.