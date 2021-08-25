تكنولوجيا: سوني تقدم إصدارها الجديد من أجهزة PS5 بتصميم أخف

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة سوني خلال الفترة الماضية عن إصدار جديد من أجهزة PS5 والذي أطلق في سوق اليابان بتصميم أخف من الإصدارات الأولى، واليوم يتوفر هذا الإصدار في سوق أستراليا.

كشف موقع Press Start في إستراليا عن أن النموذج الجديد من أجهزة الألعاب PS5 يأتي بقبضة في الجزء العلوي من القاعدة والتي تستبدل بها سوني البراغي التقليدية ولن تحتاج إلى مفك مخصص لفك البراغي، ويمكن للقبضة أن تدعم التعديل بسلاسة باليد.

كما أوضح موقع Press Start أن الإصدار الجديد من PS5 يتميز بوزن 333 جرام، إلا أن شركة سوني لم توضح التغييرات التي طرأت على الإصدار الجديد والتي تدعم سوني في دعم هذا الإصدار بنموذج أصغر.

وتقدم سوني الإصدارات الجديدة من أجهزة ألعاب PS5 تأتي بنموذج رقم CFI-1102A والتي تأتي كبديل لنموذج CFI-1000، ولقد رصد الإصدار الجديد من الجهاز خلال الشهر الماضي في السوق الياباني، وتؤكد بعض التقارير على أن الإصدار الجديد يتوفر بالفعل في بعض الولايات الأمريكية.

يذكر أنه بالرغم من إزالة سوني للبراغي التقليدية في الإصدار الجديد من أجهزة PS5 إلا أن الوحدات الجديدة تتطلب براغي للوصول إلى وحدة التخزين الخارجي M.2 SSD

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