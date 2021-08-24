شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنستجرام تزيل روابط التمرير لأعلى للقصص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجري منصة إنستجرام تغيير على طريقة مشاركة الروابط الخارجية داخل إطارات القصص، مع إزالة روابط التمرير لأعلى الحالية من العملية بالكامل واستبدالها بخيار ملصق الربط بدلاً من ذلك، وأكدت المنصة أن جميع المستخدمين الذين يمكنهم حاليًا الوصول إلى رابط التمرير لأعلى للقصص يتمكنون من الوصول إلى ملصق الرابط الجديد، مع اختفاء روابط التمرير لأعلى للقصص مع نهاية هذا الشهر.

ووفقًا لإشعار ذكرته البوابة العربية للأخبار التقنية، يحصل أولئك الذين يمكنهم حاليًا الوصول إلى روابط التمرير لأعلى على ملصق الرابط بدلاً من ذلك. الذي تقول المنصة إنه يوفر مجموعة من المزايا:

تجربة إنشاء قصص مبسطة: تساعدك ملصقات القصص، مثل التبرع والموسيقى والاستطلاع والرابط الآن، على التعبير عن نفسك بشكل أكبر ومشاركة ما يهمك عبر المنصة.

إضافة تحكم إبداعي: يعمل الملصق بنفس الطريقة التي تعمل بها الملصقات الأخرى (مثل السؤال والاستطلاع والموقع)، مما يوفر تحكمًا متزايدًا لصانع المحتوى. ويمكن التبديل إلى أنماط مختلفة، ويمكن تغيير حجمها، ووضعها في أي مكان في قصتك لتحقيق أقصى قدر من التأثير.

المزيد من المشاركة: يمكن للمستخدمين تلقي ردود فعل سريعة وردود على المنشورات التي تحتوي على ملصق الرابط. مثل أي قصة أخرى تتم مشاركتها، بينما لا يمكنك تلقي التعليقات باستخدام رابط التمرير لأعلى.

ويعتمد هذا التحديث على اختبار بدأته الشركة في وقت سابق من هذا الصيف. وبدأت المنصة في شهر يونيو باختبار هذه الملصقات للعديد من المستخدمين، وليس فقط الأشخاص الذين لديهم امتيازات التمرير لأعلى، (يجب التحقق من المستخدمين أو أن يكون لديهم ما لا يقل عن 10000 متابع للوصول إلى التمرير السريع).

في وقت الاختبار، قال فيشال شاه، الرئيس السابق لمنتج إنستجرام: إن الملصقات تتناسب بشكل أكبر مع الطريقة التي يستخدم بها الأشخاص حاليًا المنصة، وأضاف أيضًا أن الهدف كان نشر الملصقات على نطاق أوسع.

ويتمثل الاختلاف الرئيسي بين الميزتين، بصرف النظر عن الاختلاف الواضح في الإيماءات، في أنه يمكن للمشاهدين الاستجابة للقصص التي تحتوي على ملصق رابط، ولكن لا يمكنهم الاستجابة للتمرير لأعلى للقصص.

ومع هذا الإصدار الجديد، توضح المنصة أن النزاهة والأمان يكونان محور التركيز الرئيسي، وتراقب الروابط التي يشاركها الأشخاص عبر الخيار من أجل ضمان عدم تحولها إلى مكان آخر لنشر المعلومات الخطأ.

نتيجة لذلك تحتاج المنصة إلى تقديم ملصقات الارتباط على مراحل. من أجل تقييم ما إذا كان يتم توسيع الوصول إلى المزيد من الحسابات في المستقبل.