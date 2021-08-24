الكشف عن أول شريحة لحم مطبوعة بتقنية 3D في العالم

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 24 أغسطس 2021 10:24 مساءً - تم الكشف عن أول لحوم بقر Wagyu المطبوعة بتقنية 3D (ثلاثية الأبعاد) في العالم من قبل العلماء، الذين يقولون أنها تملك شكلاً رخامياً “تماماً مثل اللحم الحقيقي” والتي تمّت زراعتها من الخلايا الجذعية في المختبر.

معظم اللحوم المزروعة المنتجة حتى الآن قد خرجت مثل اللحم المفروم بدلاً من شريحة لحم، وتتكون من ألياف عضلية بسيطة بدلاً من هياكل أكثر تعقيداً.

ومع ذلك، فإنّ شرائح اللحم، وخاصة من لحم البقر الحساس من صنف Waygu، تحتوي على الدهون والعضلات والأوعية الدموية في بنية معقدة تنتج تأثيراً رخامياً، وهذا ما تمكن الفريق من جامعة أوساكا من تكراره باستخدام تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد.

يقول مؤلف الدراسة دونغ هي كانغ: “قد يساعد هذا العمل على الدخول في مستقبل أكثر استدامة مع اللحوم المزروعة المتاحة على نطاق واسع”.

لم يقدم الفريق أي إشارة إلى التكلفة النهائية لإنتاج شرائح اللحم أو المدة التي سيستغرقها وصول المنتج إلى السوق. Wagyu تعني “بقرة يابانية”، وهي واحدة من أشهر اللحوم في العالم لمحتواها العالي من “الدهون العضلية” والرخامية.

هذا التأثير الرخامي هو الذي يوفر النكهة الغنية التي تجعلها أيضاً واحدة من أغلى شرائح اللحم في السوق.

تعتبر تقنيات تربية الماشية الحالية غير مستدامة، خاصة من حيث انبعاثات تغير المناخ، وهوما يدفع الطلب المتزايد على البدائل النباتية والبحوث في منتجات اللحوم المزروعة.

يقول جان فرانسوا هوكيت من المعهد الوطني الفرنسي للزراعة والأغذية والبيئة (INRAE)، الذي لم يشارك في البحث، أنّ الموقف العالمي من الفوائد البيئية للحوم المزروعة في المختبر أبعد ما يكون قد تمّ الاتفاق عليه.

وقال ل Mailonline:”لقد درست ثلاث أوراق علمية فقط هذه القضايا وهي بالفعل لا توافق على ذلك. في أي حال، إنّ ثلاث دراسات فقط تعتبر غير كافية للحصول على استنتاجات قوية”.

وقال الفريق أنّ “اللحوم المزروعة” المتوفرة حالياً مصنوعة من خلايا ألياف عضلية سيئة التنظيم تفشل في إعادة إنتاج البنية المعقدة لشرائح اللحم البقري الحقيقية”.

ابتكر الفريق الياباني طريقة جديدة للطباعة ثلاثية الأبعاد تم إنتاجها بطريقة مشابهة لتلك المستخدمة في صنع حلوى كينتارو، وهي حلوى تقليدية قديمة جداً تتشكل في أنبوب طويل ومقطعة إلى شرائح، وتُظهر كل شريحة وجه كينتارو (الفتى الذهبي)، وهو بطل شعبي ياباني.

تخلق طريقتهم أنسجة ليفية مختلفة مثل العضلات والدهون والأوعية الدموية عن طريق الطباعة ثلاثية الأبعاد ودمجها.

أنتج ذلك “اللحوم الاصطناعية التي تبدو أكثر مثل اللحوم الحقيقية”، وفقاً لمؤلفي الدراسة، الذين يقولون أنه يمكن استخدامها لإنتاج هياكل معقدة أخرى.

بدأ الفريق بنوعين من الخلايا الجذعية، تسمى الخلايا الساتلية البقرية والخلايا الجذعية المشتقة من الدهون.

في ظل الظروف المختبرية الصحيحة، يمكن إقناع هذه الخلايا “متعددة القدرات” بالتحول إلى كل نوع من الخلايا اللازمة لإنتاج اللحوم المزروعة.

تم تصنيع الألياف الفردية بما في ذلك العضلات أو الدهون أو الأوعية الدموية من هذه الخلايا باستخدام الطباعة الحيوية.

ثم تم ترتيب الألياف في ثلاثة أبعاد، بعد الهيكل النسيجي، لإعادة إنتاج بنية لحم Wagyu الحقيقي، الذي تم تقطيعه أخيراً بشكل عمودي، بطريقة مماثلة للحلوى اليابانية التقليدية.

جعلت هذه العملية إعادة بناء بنية أنسجة اللحوم المعقدة ممكنة بطريقة قابلة للتخصيص.

وقال كبير المؤلفين ميشيا ماتسوساكي: “من خلال تحسين هذه التكنولوجيا، سيكون من الممكن إعادة إنتاج هياكل اللحوم المعقدة، بالإضافة إلى إجراء تعديلات دقيقة على مكونات الدهون والعضلات”.

أي أنّ العملاء سيكونون قادرين على طلب اللحوم المزروعة مع الكمية المطلوبة من الدهون، استناداً إلى الذوق والاعتبارات الصحية.

وقال البروفيسور هوكيت” “ستكون القضية الرئيسية للحوم المزروعة هي الانتقال من البحث إلى نموذج تجاري وصناعي واسع النطاق، وبعد ذلك إلى إنتاج واسع النطاق. إنها رحلة طويلة حقاً.”