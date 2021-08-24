تكنولوجيا: مايكروسوفت تستعد لجلب خدمة Xbox السحابية لأجهزة Xbox

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت عملاق البرمجيات مايكروسوفت عن خططها لجلب خدمة الألعاب السحابية Xbox لأجهزة Xbox خلال موسم العطلات.

بدأت شركة مايكروسوفت في الإستعداد للمرحلة الثانية من التوسع بخدمة Xbox Cloud Gaming لتصل إلى مزيد من الأجهزة.

ومن المقرر أن يتاح لمشتركي خدمة Xbox Game Pass Ultimate الوصول إلى خدمة الألعاب السحابية عبر أجهزة Xbox Series X / S و Xbox One.

ولقد جاء إعلان مايكروسوفت عن خططها الجديدة خلال حدث Gamescom، حيث أكدت الشركة على جلب خدمة Xbox السحابية للألعاب إلى عدد أكبر من الأجهزة، كما سيتاح للمستخدمين تشغيل أكثر من 100 لعبة على الأجهزة دون الحاجة لتثبيت الألعاب في البداية.

أيضاً من المقرر أن تصل لاحقاً ألعاب Series X / S لمستخدمي أجهزة Xbox One، كما يظهر رمز سحابي للألعاب لتصنيف الألعاب السحابية في مكتبة ألعاب Game Pass، ومن المقرر أن تدعم مايكروسوفت تشغيل الألعاب في الخدمة بدقة 1080 بيكسل، عند 60 إطار لكل ثانية.

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