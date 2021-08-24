شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تباطؤ تعافى عملة بتكوين المشفرة بعد إجراءات من شركات التكنولوجيا المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قفز سعر البتكوين فوق 50 ألف دولار، للمرة الأولى منذ مايو، لكن تعافي العملة المشفرة الأشهر في العالم من هبوط استمر شهورا فقد القليل من الزخم حسبما ذكرت CNBC.

وفي أحدث التداولات جرى تداول بتكوين مرتفعة 1.2 بالمئة عند 49242 دولارا بعد أن قفزت في وقت سابق من الجلسة إلى 50562 دولارا مع مراهنة المستثمرين على أن احتمال زيادة الإنفاق التحفيزي في الولايات المتحدة سيقود إلى مكاسب أكبر، وأن المزيد من شركات الخدمات المالية العادية اتخذت خطوات للاستثمار في فئة الأصول الناشئة.

وسجلت البتكوين مكاسب بنحو 82 بالمئة منذ أن بلغت أدنى مستوى لها هذا العام عند 27700 دولار في يناير. في الوقت نفسه، ارتفع سعر العملة المشفرة المنافسة إيثر 2.28 بالمئة إلى 3315.38 دولارا.

وصعدت العملة الافتراضية 91 بالمئة منذ انخفاضها إلى أقل من 1740 دولارا الشهر الماضي.

ويأتي تعافي العملات المشفرة في الوقت الذي تقدم فيه بعض شركات الخدمات المالية الكبيرة لعملائها إمكانية الوصول إلى العملات الافتراضية.

وقالت باي بال هولدينجز، إنها ستسمح للعملاء في المملكة المتحدة بشراء وبيع بتكوين والاحتفاظ بها وكذلك العملات المشفرة الأخرى ابتداء من الأسبوع الجاري.