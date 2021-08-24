تكنولوجيا: هاتف Mate 50 يأتي بشاشة Arc مع كاميرة أسفل الشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أوضح تقرير نشر مؤخراً خطط هواوي لجلب براءة إختراع جديدة في الشاشة لسلسلة Mate 50 المرتقبة، كما أشار التقرير أن هواوي تدعم السلسلة الجديدة بتقنية الكاميرة أسفل الشاشة.

سجلت شركة هواوي براءة إختراع لشاشة جديدة تعرف بشاشة “Arc”، كما تتضمن براءة الإختراع تقنية الكاميرة أسفل الشاشة، حيث تشير التوقعات إلى أن هذه التقنية الجديدة تستخدم في سلسلة Mate 50.

أوضح التقرير الذي نشر عبر LetsGoDigital أن براءة الإختراع الجديدة للشاشة سجلت عبر هواوي في USPTO، حيث تتميز الشاشة بتصميم منحني يشغل الجزء الأمامي من الهاتف بشكل كامل مع إنحناء واضح في الجانبين.

ولقد قدمت شركة هواوي Mate 40 Pro بتصميم منحني في جانبي الشاشة بزاوية 88 درجة، مع دعم اللمس في جانبي الشاشة، بينما تقدم الشاشة الجديدة إنحناء أكبر، حيث تظهر الشاشة بتصميم مقوس يصل إلى الجزء الخلفي من الهاتف.

أيضاً من المقرر أن تدعم إنحناءات الشاشة اللمس وتنفيذ بعض المهام والإجراءات في الهاتف، على أن تستبدل الشاشة الأزرار الجانبية في الشاشة.

كما نشر موقع Technizo صورة ثلاثية الأبعاد توضح التصميم المتوقع لهاتف Mate 50، حيث يظهر تصميم الهاتف بشاشة منحنية مع تصميم بكامل الشاشة لا يتضمن نتوء أو ثقوب للكاميرة الأمامية، حيث يأتي الهاتف بتقنية الكاميرة أسفل الشاشة.

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