تكنولوجيا: هاتف Galaxy M32 5G سيأتي بسعر أقل من 340 دولار في الهند

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سوف يتم تسعير هاتف Galaxy M32 5G من سامسونج (والذي سيصل غدًا في الهند) ما بين 20000 روبية هندية (أي 270 دولار) و 25000 روبية هندية (340 دولار)، وفقًا لتقارير خدمة الأخبار الهندية الآسيوية، نقلاً عن مصادر الصناعة.

ويدعي المنشور أيضًا أن Galaxy M32 5G سيطرح للبيع في الهند اعتبارًا من 2 سبتمبر من خلال موقع سامسونج الهندي على الويب ومتاجر البيع بالتجزئة الرائدة في جميع أنحاء البلاد. ونعلم أيضًا أنه سيتم بيعه عبر موقع Amazon.in منذ أن قامت امازون بإعداد صفحة ترويجية على موقعها على الويب، ومن ثم الكشف عن تصميم ومواصفات Galaxy M32 5G.

سيتم تشغيل Galaxy M32 5G بواسطة معالج Dimensity 720 وسيضم شاشة 6.49 بوصة HD + Infinity-V. لم تخبرنا أمازون بأي شيء عن الذاكرة العشوائية وتخزين الهاتف الذكي، في حين كشفت منصة Geekbench ان الذاكرة العشوائية ستأتي بمساحة 6 جيجابايت.

سيعمل الهاتف الذكي بنظام Android 11، وتعد سامسونج بسنتين من تحديثات نظام التشغيل. وعلاوةً على ذلك، سيدعم الهاتف نطاق الجيل الخامس وسيأتي مزودًا بخدمة Knox Security.

سيحتوي Galaxy M32 5G على كاميرا رباعية بدقة 48 ميجابكسل في الخلف وكاميرا امامية بدقة 13 ميجابكسل. كما انه سيضم بطارية بسعة 5000 مللي أمبير وسيتوفر بلونين الأسود والأزرق.

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