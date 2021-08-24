تكنولوجيا: رصد هاتف Vivo V2130A مع معالج Dimensity 900 على منصة Google Play Console

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تم رصد هاتف ذكي من Vivo مدعوم بمعالج MediaTek Dimensity 900 على منصة Google Play، مما يشير إلى إطلاق وشيك للجهاز. وهذا يأتي بعد حصول Vivo X70 على شهادة ترخيص، والتي توقعت المصادر أن سيكون الهاتف الذكي التالي من قبل الشركة.

ومع ذلك، يشير رقم الاسم الرمزي الذي تم رصده على Google Play Console إلى أن الطراز الوشيك الذي يمكن إطلاقه قريبًا سيكون من مجموعة V21. إذ ان الاسم الرمزي هو V2130A وسيعمل الهاتف بمعالج Dimensity 900، وهذا كله ينطبق على مجموعة V21.

تشمل بعض تفاصيل مواصفات الهاتف الذكي القادم Vivo ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت، ونظام تشغيل Android 11، وشاشة Full HD+، وثقب أعلى الشاشة. ووفقًا لطبيعة معالج Dimensity 900، والذي يقل عن Snapdragon 870، نتوقع أن يكون الهاتف الذكي القادم Vivo V21 هاتف من الفئة المتوسطة.

لا يوجد بيان رسمي من Vivo حول هذا الهاتف حتى الآن.

في الوقت الحالي، ليس لدينا معلومات عن الأسعار والتوافر والمواصفات الأخرى لهاتف V2130A.

المصدر

اعلان





