تكنولوجيا: شركة OPPO قد تطلق مجموعة OPPO N قريبًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وفقا لأحدث التسريبات، من المتوقع ان تطلق شركة OPPO مجموعة هواتفها الذكية OPPO N قريبًا.

فقد أطلقت OPPO ثلاثة أجهزة فقط ضمن مجموعة OPPO N، بما في ذلك OPPO N1 و OPPO N1 mini و OPPO N3. وتحتوي جميع الهواتف الثلاثة على وحدة كاميرا دوارة فريدة من نوعها، والتي مكنت المستخدمين من التقاط صور سيلفي عالية الجودة عبر الكاميرا الخلفية الأساسية.

وكانت آلية التدوير بأول جهازي من OPPO N تعمل بشكل يدوي، في حين كان الجهاز الثالث مزودًا بوحدة كاميرا دوارة بمحرك.

بعد ذلك، توقف OPPO عن إطلاق هواتف جديدة ضمن مجموعة N بعد OPPO N3. وفي الواقع، كانت الشركة قد اسقطت تصميم وحدة الكاميرا الدوارة تمامًا.

ففي الوقت الحالي، أصبح الاتجاه نحو الكاميرات المضمنة أسف الشاشة. وبالتالي، إذا كانت التسريبات على حق وأعادت OPPO بالفعل مجموعة OPPO N من جديد، فهناك احتمال أن تحتوي هذه الهواتف على كاميرا تحت الشاشة.

ووفقًا لـ Digital Chat Station، وهي شركة إرشاد موثوق بها من الصين، قد تكلف هذه المجموعة حوالي 4000 ين ياباني (أي حوالي 618 دولارًا أمريكيًا).

لم تصدر OPPO بيانًا بشأن مجموعة OPPO N، لذا لا يمكننا التأكد من صحة هذه الاخبار نبسبة مئة بالمئة.

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