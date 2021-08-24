تكنولوجيا: شاومي تعلن رسمياً عن التوقف عن إطلاق إصدارات جديد بعلامة Mi

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شاومي رسمياً اليوم عن إنهاء علامة Mi التجارية التي عرفت لإصدارات الشركة من الهواتف المميزة، حيث تبدأ الشركة بإنهاء العلامة التجارية بشكل تدريجي لتقدم الإصدارات الجديدة للأسواق بعنوان”Xiaomi”.

عرفت علامة Mi التجارية في الأسواق العالمية كعلامة لإصدارات شاومي المميزة من هواتفها الذكية، ولقد أكد تقرير سابق من مطوري XDA على أن شركة شاومي تستعد للتوقف عن إطلاق إصدارات جديدة بعلامة Mi التجارية.

ولقد أكد المتحدث الرسمي من شاومي على خطط الشركة لإعادة تسمية إصدارات “Mi” إلى “Xiaomi” بدءاً من الربع الثالث من 2021، وهي العلامة التجارية التي تقدم بها إصدارات الشركة في السوق الصيني.

ومن المقرر أن تبدأ شاومي بتنفيذ التغيير الجديد للعلامة التجارية بدءاً من هاتف Mix 4، وسلسلة أجهزة Pad 5 اللوحية التي قدمت بشكل رسمي في 10 من أغسطس.

يذكر أن شاومي إستغرقت 14 يوم عقب الكشف عن Mix 4 للإعلان بشكل رسمي للإعلان عن قرارها بتغيير العلامة التجارية لهواتف وأجهزة الشركة.

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