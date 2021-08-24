تكنولوجيا: بيع سماعة Nothing Ear (1) مع عروض خاصة في 31 أغسطس بالهند

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة التكنولوجيا الاستهلاكية Nothing الموجودة بلندن سماعات الأذن اللاسلكية الخاصة بها Ear (1) في الهند الشهر الماضي بسعر 5999 روبية هندية. وبدأت الشركة بتلقي الطلبات المسبقة على Flipkart للمرة الأولى في 17 أغسطس.

وبعد البيع الأول بفترة وجيزة، أكد الرئيس التنفيذي للشركة والمؤسس المشارك كارل باي ان الشركة باعت 4800 وحدة في أقل من دقيقتين، وأعلنت الشركة اليوم أن البيع التالي على Flipkart سيتم في 31 أغسطس الساعة 12 ظهرًا.

وعلى غرار البيع الأول، سيحصل أولئك الذين يشترون السماعة على اشتراك مجاني لمدة 6 أشهر في Gaana Plus، كما سيحصل مستخدمو بطاقة الائتمان من بنك ICICI على خصم فوري بقيمة 500 روبية. لم تكشف الشركة عن عدد الوحدات التي ستكون متاحة للبيع، حيث أن العديد من الأشخاص الذين أرادوا شراء سماعات الأذن لم يتمكنوا من الحصول عليها منذ نفاد المخزون في دقائق بالبيع الأول.

تتميز سماعة Nothing Ear (1) بتصميم شفاف يكشف عن شكلها من الداخل، بما في ذلك الميكروفونات والمغناطيس ولوحة الدوائر، وهي تتميز بمحرك 11.6 ملم وتقنية Bluetooth 5.2 وتدعم تقنية عزل الضوضاء.

توفر السماعة ما يصل إلى خمس ساعات ونصف من وقت الاستماع وما يصل إلى 34 ساعة مع الحافظة. كما أنها توفر شحنًا فائق السرعة، إذ إن شحن الحافظة لمدة 10 دقائق يوفر ما يصل إلى 8 ساعات من الاستماع. تدعم الحافظة أيضًا شحن لاسلكي Qi.

المصدر

اعلان





