تكنولوجيا: لينوفو تؤكد رسمياً على أن هاتف Legion 3 Pro يأتي برقاقة Snapdragon 898

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة لينوفو في تصريحات نشرت اليوم على دعم إصدارها القادم من الهواتف المخصصة للألعاب Legion 3 Pro برقاقة كوالكوم القادمة Snapdragon 898.

نشر المدير العام لشركة لينوفو اليوم أول التفاصيل حول إصدار الشركة القادم من الهواتف المخصصة للألعاب والذي ينطلق بعنوان Legion 3 Pro.

ولقد أوضحت لينوفو في إعلانها أن هاتف Legion 3 Pro يأتي برقاقة معالج كوالكوم الجديدة Snapdragon 898 والتي تعرف بنموذج رقم SM8450، وتأتي بترقية جديدة في آداء كرت الشاشة.

كما تشير التسريبات إلى أن الهاتف الجديد يأتي بميزة التبريد النشط، على غرار هاتف الألعاب السابق Legion 2 Pro، الذي تتضمن نظام تبريد يجمع بين اثتان من المراوح للحصول على أفضل آداء من رقاقة معالج Snapdragon الجديدة.

يذكر أن التسريبات التي جاءت حتى الآن أشارت إلى أن رقاقة Snapdragon 898 القادمة من كوالكوم تأتي بتحسينات في الآداء بنسبة 20% مقارنة بإصدار الشركة الحالي Snapdragon 888، أيضاً يؤكد إعلان لينوفو على أن Legion 3 Pro من بين الإصدارات الأولى من الهواتف الذكية المميزة برقاقة Snapdragon 898 الجديدة من كوالكوم.

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