شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: جو بايدن يستضيف اجتماعًا للأمن السيبرانى بحضور تيم كوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخطط الرئيس الأمريكى جو بايدن لاستضافة اجتماع لمناقشة كيفية قيام الشركات بتحسين الأمن السيبراني بعد موجات الخروقات الأمنية الأخيرة وهجمات برامج الفدية، وسيحضر الرئيس التنفيذي لشركة آبل تيم كوك، والرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت سانيا ناديلا، والرئيس التنفيذي لشركة أمازون اندى جيسي، وفقًا لـ بلومبرج.

وبحسب موقع The verege تمت دعوة جوجل وIBM وJPMorgan Chase وشركة الطاقة Southern Company، ومن المقرر أيضًا أن يحضر الرئيس التنفيذي لشركة Southern Tom Fanning.

في حين أنه ليس من الواضح بالضبط ما يخطط الرئيس وأي من الحاضرين لمناقشته، فمن المؤكد أنه سيكون هناك الكثير للحديث عنه في حوادث معينة مثل اختراق Solarwinds الهائل أو هجوم Kaseya الفدية أو إغلاق خط أنابيب المستعمرة الناتج عن هجوم إلكتروني.

رفضت كل من آبل ومايكروسوفت وجوجل وأمازون و IBM وJPMorgan وSouthern Company التعليق على Bloomberg ، ورفض المتحدث باسم Southern Company التعليق على The Verge، ولم ترد الشركات الأخرى والبيت الأبيض على طلبات التعليق من The Verge وفقا للتقرير.