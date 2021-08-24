شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل بلاى سيشهد تغيرا جذريا ويعرض تقييمات محلية قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تكون تقييمات متجر Google Play مؤشرًا مفيدًا عند مقارنة التطبيقات المتشابهة أثناء تحديد التطبيق الذي تريد تنزيله، لكن التعليقات والتقييمات الخاصة بالتطبيق من جميع أنحاء العالم قد لا تكون مفيدة لك بحسب موقع TheNextWeb.

لذا فإن جوجل تعمل على تغيير الأمور اعتبارًا من نوفمبر، سيعرض التقييمات المحلية لأحد التطبيقات على Android والجدير بالذكر أن كلمة "محلية" تعني الدولة التي تم تسجيل جهازك وحسابك فيها.

هذه الخطوة منطقية جدًا، قد يبدو تنزيل تطبيق عالي التصنيف يشتمل على محتوى من جميع أنحاء العالم بمثابة رهان آمن، ولكنه عديم الفائدة إلى حد كبير إذا تم حظر بعض الأجزاء في منطقتك.

ويمكنني أن أرى التركيز على المراجعات المحلية يوفر لي الوقت ومساحة التخزين القيّمة لأنه سيكون من الأسهل تحديد ما إذا كان التطبيق يحتوي على معلومات مترجمة كافية لاستخدامي.

تقدم الشركة أيضًا تصنيف نوع الجهاز العام المقبل، ما يعنيه هذا هو أنه بالنسبة للتطبيق نفسه، ستتمكن من تقييم التجارب ومشاهدتها استنادًا إلى عوامل الشكل مثل الأجهزة اللوحية وأجهزة Chromebook والأجهزة القابلة للارتداء، بالإضافة إلى الهواتف، يمكن أن يكون التطبيق رائعًا للاستخدام على الهاتف، ولكن قد لا يكون إصداره القابل للارتداء سلسًا.

قالت جوجل إنها امتنعت عن طرح هذه التغييرات حتى الآن لتاريخ لاحق لمنح المطورين متسعًا من الوقت لإجراء هذه التعديلات، بالإضافة إلى ذلك سيقدم إشعارًا تلقائيًا للمطورين إذا كان هناك تحول كبير في التصنيف لنوع جهاز في سوق معين.