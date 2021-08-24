“غوغل” يخطط لتحديث تغييرات في “غوغل بلاي”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 24 أغسطس 2021 07:09 مساءً - منذ 31 دقيقة

تخطط “غوغل” تحديث تغييرات في متجرها الإلكتروني “غوغل بلاي” يرتبط بتقييمات التطبيقات.

وأوضح موقع “إنغادجيت” التقني المتخصص أن تقييمات التطبيقات الجديدة ستكون مرتبطة على الموقع الجغرافي ونوع الهاتف الذي سيتم تحميل التطبيقات عليه.

وأشار التقرير إلى أنه بدءا من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ستعتمد التقييمات التي تراها على المكان الذي تعيش فيه، على سبيل المثال، إذا كان جهازك مسجلاً في اليابان، فسترى أولاً رأي المستخدمين اليابانيين الآخرين بشأن التطبيق الذي توشك على تنزيله.

بعد ذلك، في وقت مبكر من العام المقبل 2022، تخطط غوغل لإجراء مزيد من التعديلات على تقييمات متجر “غوغل بلاي”، لتعكس بشكل أفضل الجهاز الذي تستخدمه، سواء كان هاتفًا أو جهازًا لوحيًا أو قابلًا للطي أو جهاز “كروم بوك” أو ساعة ذكية.

وتقول غوغل عن التغيير: “سيعطي هذا انطباعًا أفضل للمستخدمين عن التجربة التي يمكن أن يتوقعوها للجهاز الذي يستخدمونه”.