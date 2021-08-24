غوغل تستعد لطرح ميزة جديدة.. تعرف عليها

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 24 أغسطس 2021 07:09 مساءً - منذ 51 دقيقة

تعتزم شركة “غوغل” الأمريكية طرح ميزة جديدة تضمن عدم إحداث مستخدميها تشويشا خلال الاجتماعات الافتراضية.

وسيقوم تطبيق “غوغل ميت” بتوفير ميزة إرسال تحذير لأي مستخدم يحدث صدى في المكالمات، حسبما أعلنت الشركة في مدونة لها، أمس الاثنين.

ويظهر تحذير الصدى الجديد بشكل أوتوماتيكي في صورة “نقطة حمراء” تظهر على واجهة تطبيق “غوغل ميت”، بالإضافة إلى إرسال إشعار وتنبيه نصي.

وعند نقر المستخدم المسبب للصدى فوق الإشعار تظهر أمامه خطوات لإصلاحه، والتي تشمل كتم صوت الميكروفون، أو خفض مستوى صوت مكبر الصوت، أو التبديل إلى سماعات الرأس.

وأشارت “غوغل” إلى أن تحذيرات الصدى الجديدة يتم طرحها الآن لعملاء “Google Workspace” و”G Suite Basic”، وسيستغرق طرحها ما يصل إلى 15 يوما حتى تكتمل.

وزاد استخدام تطبيقات الاجتماعات الافتراضية مثل “زووم” و”غوغل ميت” و”تلغرام” منذ العام الماضي، مع بدء الجلوس في المنزل للوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد.