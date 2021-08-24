تكنولوجيا: أحدث التسريبات المصورة لجهاز iPad mini 6 تكشف عن ألوان هذا الإصدار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث التسريبات المصورة الألوان المقدمة من ابل لجهازها المرتقب iPad mini 6، كما سلطت التسريبات الضوء من جديد على مواصفات هذا الإصدار.

شغل جهاز iPad mini 6 المرتقب العديد من التسريبات خلال الفترة الماضية، واليوم يعود الجهاز في أحدث التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد التي نشرت عبر صفحة @apple_idesigner والتي تستعرض ألوان وتصميم الجهاز.

وتؤكد التسريبات الجديدة على أن الإصدار القادم من أجهزة iPad mini يأتي بتصميم يحاكي iPad Air مع حجم أصغر 8.4 إنش في الشاشة، كما يضم شاشة Liquid Retina بمعدل تحديث 60Hz.

كما يتميز iPad mini 6 بقياسات 206 في 138 في 6.1مم، أيضاً تقدم ابل هذا الإصدار بألوان الرمادي، الفضي، والأخضر، الذهبي الوردي، والأزرق.

أيضاً من المتوقع أن يدعم الجهاز رقاقة معالج A14 Bionic المميزة بدقة تصنيع 5 نانومتر، كما ينطلق الجهاز بعدد 3 من الإختيارات في السعة التخزينية 64 أو 128 أو 256 جيجا بايت.

كما تشير التسريبات إلى أن جهاز mini 6 يدعم العمل مع الجيل الثالث من قلم ابل stylus، أيضاً يتوفر الجهاز باثنان من النماذج على أن يدعم أحد النماذج الإتصال بشبكات Wi-Fi فقط بينما يدعم النموذج الثاني الإتصال بشبكات 5G أيضاً.

ويضم الجهاز مستشعر للبصمة مدمج في الزر الرئيسي للتشغيل، كما تعيد ابل تصميم أجهزة iPad mini من خلال هذا الإصدار الذي ينطلق في حدث ابل القادم مع سلسلة iPhone 13.

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