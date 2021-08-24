ثاني أكبر عملة مشفرة مستقرة في العالم تخضع لتغيير

دبي - يزن راشد - أعلنت شركة Circle أنها تغير تركيبة احتياطيات عملتها المشفرة المستقرة USDC مرة أخرى مع النقد وسندات الخزانة الأمريكية، وذلك بعد أن ادعت بشكل خطأ أن هذه العملة مدعومة بنسبة 1:1 بالدولار الفعلي في حساب مصرفي.

وكشفت Circle في شهر يوليو من خلال تصديق من مدققي الحسابات Grant Thornton أن النقد يشكل ما يزيد قليلاً عن 60 في المئة من الاحتياطيات. أما الـ 40 في المئة الباقية فكانت مدعومة بأشكال مختلفة من سندات الدين.

وتتميز العملات المستقرة عن العملات المشفرة الأخرى في أنها مرتبطة بعملة حالية مثل الدولار الأمريكي أو اليورو. والهدف من ذلك هو تجنب التقلبات الموجودة غالبًا في بيتكوين والعملات المشفرة الرئيسية الأخرى.

وكشف Center، وهو ائتلاف تجاري أسسته Circle ومنصة Coinbase، عن التغيير حديثًا. وقال في تدوينة: إدراكًا لمشاعر المجتمع، والتزامنا بالثقة والشفافية، والمشهد التنظيمي المتطور. أعلنت Circle، بدعم من Center و Coinbase، أنها تحتفظ الآن باحتياطي USDC بالكامل نقدًا وعلى شكل سندات الخزانة الأمريكية القصيرة الأجل.

وأضاف الائتلاف التجاري: يتم تنفيذ هذه التغييرات على وجه السرعة. وتنعكس في الشهادات المستقبلية من قبل شركة المحاسبة Grant Thornton.

وكانت الاحتياطيات نقدًا حتى شهر مارس 2020. عندما أضافت الشركة سندات الخزانة الأمريكية القصيرة الأجل لاستيعاب النمو السريع للعملة. وانتقلت احتياطيات العملة إلى محفظة استثمارات أوسع في شهر مايو 2021.

علاوة على ذلك قالت Circle و Coinbase إنه يمكن للمستخدمين استبدال دولار واحد من USDC مقابل دولار حقيقي يمكن إيداعه في حساب مصرفي.

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أهمية العملة المشفرة المستقرة

يستخدم العديد من متداولي العملات المشفرة العملات المستقرة كبديل لشراء أو بيع العملات الرقمية. وتعد عملة USDC ثاني أكبر عملة مستقرة على مستوى العالم، حيث يتم تداول عملات بقيمة 27 مليار دولار.

وتعرضت عملة Tether، وهي أكبر عملة مستقرة مع تداول 75 مليار دولار، للتدقيق من قبل المنظمين. وذلك وسط مخاوف من عدم امتلاكها لأصول كافية لدعم ربط عملتها بالدولار.

وفي وقت سابق من هذا العام، كشفت جهة إصدار Tether أن 2.9 في المئة من احتياطياتها كانت تحتفظ بها نقدًا.

وكانت الغالبية العظمى من احتياطياتها مكونة من سندات الشركات والمعادن الثمينة والأوراق التجارية. وهو شكل من أشكال الديون القصيرة الأجل غير المضمونة التي تعتبر أكثر خطورة من السندات الحكومية.

وأثار هذا مخاوف من أن الاسترداد الجماعي المفاجئ لرموز Tether يمكن أن يزعزع استقرار أسواق الائتمان القصيرة الأجل.

وفي آخر اجتماع للسياسة، قال مسؤولون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي: إن العملات المستقرة يجب تنظيمها لأنها تشكل تهديدًا محتملاً للاستقرار المالي.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول سابقًا إن العملة الرقمية للبنك المركزي الأمريكي يمكن أن تلغي الحاجة إلى العملات المشفرة والعملات المستقرة مثل USDC و Tether.

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الشفافية

هناك دعوات متزايدة لمصدري العملات المستقرة لتقديم تفاصيل حول تركيبات الاحتياط لمعالجة الغموض في صناعة العملات المشفرة السريعة النمو.

وقالت المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، إن شركة Tether التي تقف وراء العملة المستقرة التي تحمل الاسم نفسه يجب أن تقدم تقارير شفافية فصلية.

وكان هذا أحد الأشياء التي كان على Tether القيام بها كجزء من تسوية بقيمة 18.5 مليون دولار مع مكتب المدعية العامة في نيويورك.

بالإضافة إلى ذلك عمق ائتلاف Centre التجاري التزامه بالشفافية. وقال إنه يستكشف فرصًا جديدة للتعاون مع المجتمع.

وأضاف: نتوقع بحلول وقت لاحق من هذا العام الإعلان عن العديد من الفرص الجديدة للأعضاء. وذلك للمشاركة بشكل رسمي أكثر في معايير المركز وأنشطة الحوكمة.