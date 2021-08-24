لماذا لم يتم دمج خرائط جوجل و Waze معًا

دبي - يزن راشد - يحتاج ملايين المستخدمين يوميًا لتطبيقات الخرائط والملاحة. وذلك للسفر أو للذهاب لوجهات لا يعرفون طريقها، إلى جانب المميزات الإضافية مثل معرفة مستوى الزحام أو أماكن محطات الوقود. ويعد تطبيق خرائط جوجل التطبيق الأبرز في هذا الصدد.

ونقلت جوجل خلال الأعوام السابقة عددًا كبيرًا من مميزات تطبيق Waze إلى خرائطها. وهو تطبيق يقدم نفس خدمات الملاحة والخرائط لكن بأسلوب مختلف. وقد استحوذت عليه العملاقة الأمريكية في 2013 مقابل 1.2 مليار دولار أمريكي.

وحديثًا بدأ تطبيق خرائط جوجل في استلام إحدى أهم خواص تطبيق Waze. وهي خاصية تحديد تكلفة الرسوم المرورية التي يتم دفعها على الطرق.

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الميزات في خرائط جوجل و Waze

وكان تطبيق خرائط جوجل يخبر مستخدميه بوجود رسوم مرورية على الطريق، إلا أنه لم يكن يوضح قيمة هذه الرسوم. وعلى العكس فتطبيق Waze يوفر هذه الخاصية منذ عام 2019.

وجذب تطبيق Waze عددًا كبيرًا من المستخدمين في بلدان ومناطق مختلفة بسبب هذه الميزة. ونقلها لتطبيق خرائط جوجل سيفيد عدد أكبر من المستخدمين. إلا أن ذلك سيؤثر سلبًا على Waze بالطبع.

وقد تسبب هذا التحديث الأخير في ظهور تساؤل مهم، وهو: لماذا تمتلك جوجل كلًا من تطبيق الخرائط الرئيسي وتطبيق Waze، ولماذا لا تدمجهم في تطبيق واحد؟ خصوصًا أن تطبيق Waze لا يحصل على نصيب كبير من الميزات الجديدة والتحديثات الكبيرة.

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الاختلافات الكبيرة

وتكمُن الإجابة عن هذا التساؤل في أن التطبيقين مختلفان إلى حد كبير. ويمكن وصف الخدمات التي يقدمها تطبيق خرائط جوجل بأنها أكثر احترافية ومبنية بشكل أكبر على البيانات والمعلومات المخزنة لدى جوجل.

وعلى الجانب الآخر، يعتمد تطبيق Waze على المعلومات القادمة من مستخدميه. حيث إن مستخدمي المنصة يقومون بإدخال المعلومات للمنصة للحفاظ على حداثة معلوماتها وأدائها المرتفع. كما يعتمد التطبيق على مستخدميه بشكل رئيسي في تحديد أماكن الازدحام المروري أو أماكن الرادارات.

وعليه فجودة تطبيق Waze تعتمد بشكل رئيسي على عدد المستخدمين النشطين. على عكس Google Maps والذي يعتمد على قواعد بيانات جوجل. ومن ناحية فالتطبيق يعتمد على المستخدمين النشطين كذلك، حيث يتم تحديد مستوى الزحام بناءًا على البيانات التي ترسلها هواتفهم لتظهر للمستخدمين الآخرين.

والخدمات التي تقدمها جوجل في تطبيقها الرئيسي أكثر من Waze لفارق واضح. حيث يسمح التطبيق بالملاحة للمشاة، وراكبي الدراجات، وحتى مستخدمي المواصلات العامة. إلى جانب إمكانية مطالعة تقييمات المستخدمين الآخرين للمحال أو المطاعم.

ويعرف عن تطبيق Waze أنه يختار الطرق بعشوائية كبيرة. حيث أن تطبيق Google Maps يختار للسائقين الطرق الرئيسية والممهدة. بينما يمكن أن يوجههم Waze لشوارع واختصارات جانبية غير مريحة في القيادة فقط لكي يوصلهم أسرع ويجنبهم الزحام.

ونظرًا للاختلاف الشديد بين الخدمتين فجوجل لن تكون قادرة على دمجهم في تطبيق واحد. لكن قد تقرر جوجل -كما تفعل عادةً- في التخلي عن Waze وإغلاقه في حالة نقلها لأهم مميزاته للتطبيق الرئيسي.

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