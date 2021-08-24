شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس أمازون الجديد آندى جاسى يشارك فى اجتماع الأمن السيبرانى بالبيت الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مصدر مطلع لرويترز إن الرئيس التنفيذى الجديد لشركة أمازون آندى جاسى سينضم إلى المديرين التنفيذيين فى مجال التكنولوجيا فى اجتماع بالبيت الأبيض مع الرئيس جو بايدن غدا الأربعاء لمناقشة جهود الشركات الخاصة لتحسين الأمن السيبراني، وطلب المصدر عدم الكشف عن هويته لأن المعلومات لم تكن علنية.

وذكرت وكالة بلومبرج نيوز نقلاً عن مصادر، أن تيم كوك الرئيس التنفيذى لشركة أبل والرئيس التنفيذى لشركة مايكروسوفت ساتيا ناديلا سيحضران أيضًا حدث الأمن السيبرانى فى البيت الأبيض، وقالت بلومبرج إنه تمت دعوة الرؤساء التنفيذيين لشركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى والبنوك وشركات الطاقة ومرافق المياه، بما فى ذلك Alphabet Inc's Google و International Business Machines Corp و Southern Co و JPMorgan Chase سيشاركون.

ولم ترد Apple و IBM و Microsoft و JPMorgan على الفور على طلب للتعليق خارج ساعات العمل العادية، فيما لم تعلق Google على من سيحضر وأشارت إلى البيت الأبيض لمزيد من التفاصيل بخلاف إعلان الشهر الماضي.

وفى يوليو، وقع الرئيس الأمريكى جو بايدن مذكرة الأمن القومي، لإطلاق مبادرة جديدة بين القطاعين العام والخاص تخلق "ضوابط أداء" للأمن السيبرانى فى أكثر الشركات الأمريكية أهمية، بما فى ذلك معالجة المياه ومحطات الطاقة الكهربائية. جاء هذا الإعلان بعد عدة هجمات إلكترونية رفيعة المستوى هذا العام شلت الشركات الأمريكية والوكالات الحكومية، بما فى ذلك حادثة برامج الفدية التى عطلت إمدادات البنزين.