شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركبة "تشو رونج" الصينية تسير كيلومترا واحدا على سطح المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قطعت مركبة "تشورونج" الصينية مسافة تزيد عن كيلومتر واحد على سطح المريخ في إطار مهمتها على الكوكب، وفق ما أوردت RT عن وكالة "شينخوا" الصينية الرسمية.

ويشمل برنامج الدراسات التي تقوم بها المركبة المزودة بطيف من الأجهزة المتخصصة تصوير سطح الكوكب وجمع معلومات عن تركيبه الجيولوجي وظواهر الطقس فيه وبقع من الجليد المائي وآثار الحياة على المريخ.

وكان مركز الدراسات القمرية والبرنامج الفضائي لدى إدارة الفضاء الوطنية الصينية أخبر سابقا عن انتهاء المرحلة الرئيسية لمهمة مركبة "تشو رونج" في 15 أغسطس، وحصول خبراء خلال مدة عملها على المريخ منذ بدئه في 22 مايو الماضي، على أكثر من 10 جيجابايت من البيانات.

ومن المقرر أن تواصل المركبة الصينية جمع المعلومات على المريخ رغم انتهاء جل مهامها.