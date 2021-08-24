تكنولوجيا: "آبل" تؤجل عودة موظفيها لمكاتبهم حتى يناير 2022 بسبب كورونا

القاهرة - سامية سيد - أفادت شبكة "سى إن بى سى" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بأن موظفي شركة "آبل" لن يعودوا إلى العمل من المكتب حتى يناير 2022، وسط مخاوف من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19.

وأخبرت الشركة الموظفين بأنها تواصل مراقبة حالة فيروس كورونا، وستمنحهم إشعارًا قبل شهر على الأقل قبل أن يُطلب منهم العودة إلى المكاتب.

وينطبق التأخير على جميع موظفي الشركة على مستوى العالم، في حين ستظل مكاتب ومتاجر "آبل" مفتوحة أمام الجماهير.

ويأتي القرار في الوقت الذي تتزايد فيه حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة.

ولا تعد "آبل" شركة التكنولوجيا الكبيرة الوحيدة التي تدفع بخطط العودة إلى مكاتبها للخلف؛ ففي الأسبوع الماضي أعلنت (فيسبوك) أنها ستُؤجل خطتها لإعادة الموظفين الأمريكيين إلى المكتب حتى يناير بسبب مخاوف بشأن المتغير "دلتا".

وأعلنت أمازون عن خطة مماثلة لموظفي الشركة في وقت سابق من هذا الشهر.

وكانت شركة "آبل" قد أجلت بالفعل عودة مكتبها المخطط إلى أكتوبر، بعد أن قالت في البداية إنها ستجلب العمال في غضون ثلاثة أيام في الأسبوع بدءًا من سبتمبر.