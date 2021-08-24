شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيسبوك يسعى لإعادة مكالمات الفيديو والصوت إلى تطبيقه الرئيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقوم فيسبوك باختبار إضافة مكالمات الصوت والفيديو إلى تطبيقه الرئيسي، وفقًا لتقارير بلومبرج. تعد الميزات حاليًا جزءًا من تطبيق مسينجر المستقل، الذي انبثق عن فيسبوك في الأصل عن تطبيقه الرئيسي الأزرق الكبير في عام 2011 وتمت إزالته رسميًا في عام 2014 بحسب ما نقله موقع The verege.

تعد المكالمات الصوتية والمرئية من بين العديد من ميزات مسينجر التي قدمها فيسبوك في منتجاته الأخرى مثل كاميرات فيديو Portal وسماعات الواقع الافتراضي Oculus، لم تشارك الشركة ما إذا كانت تخطط لإعادة أجزاء أخرى من مسينجر إلى الحظيرة، لكن مدير إدارة المنتجات في مسينجر أخبر بلومبرج بأنك ستبدأ في رؤية المزيد من هذا بمرور الوقت.

ونقل The verege عن فيسبوك أنه يختبر مكالمات الصوت والفيديو في "عدة بلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة"، لم تشارك الشركة عدد المستخدمين الذين سيشاهدون الميزات أو ما يعنيه هذا بالنسبة لتطبيق مسينجر المستقل في المستقبل بخلاف "تجربة المراسلة والمكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو كاملة الميزات، يجب على الأشخاص الاستمرار في استخدام مسينجر."