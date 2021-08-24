بالفيديو: اكتشاف أكبر مرجان في الحاجز المرجاني العظيم

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 24 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ 46 دقيقة

اكتشف علماء جامعة جيمس كوك الأسترالية أكبر مرجان في الحاجز المرجاني العظيم، يشبه كثيرا كرة إسفنجية كبيرة وهو جسم حي واحد.

وتشير مجلة Nature، إلى أن الغواصين الذين يدرسون قاع المحيط قبالة سواحل جزيرة أورفيوس، اكتشفوا هذا المرجان الفريد قبل خمسة أشهر وأطلقوا عليه اسم Muga dhambi وتعني بلغة السكان المحليين “المرجان الكبير”.

وقد قاس الباحثون بالتعاون مع علماء البيئة المرجان الذي على عمق 7.4 متر تحت سطح الماء عند السطح الرملي للحاجز المرجاني، واتضح لهم أن شكله نصف كروي ويساوي قطره في الأسفل 10.4 متر وارتفاعه 5.3 متر. أي هو أكبر من اكبر مرجان اكتشف سابقا في الحاجز المرجاني العظيم، بمقدار 2.4 متر.

ووفقا لحسابات الباحثين، استنادا إلى وتيرة نمو المرجان في السنة ودرجة حرارة سطح البحر، يبلغ عمر هذا المرجان بين 421 و438 عاما. أي أنه ولد قبل أن يستوطن الأوروبيون أستراليا.

وبعد أن فحص الخبراء هذا المرجان الضخم ودرسوه بالتفصيل، استنتجوا أنه بحالة جيدة جدا وأن 70 بالمئة منه لا يزال على قيد الحياة. وإن الجزء العلوي منه فقط ميت، في حين الجوانب والقاعدة بحالة صحية جيدة.

ويشير العلماء، إلى أن وضع فهرس للشعاب المرجانية الكبيرة والمعمرة، له فائدة علمية كبيرة. لأن الخبراء خلال دراستهم لها يجرون تحاليل جيوكيميائية ونظائرية، ويحصلون خلالها على معلومات عن أحداث ماضية وقعت في المحيط. ويمكن استخدام هذه المعلومات ليس فقط في الأرشيف، بل في اختبار النماذج المناخية الحديثة أيضا.