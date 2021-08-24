إليكم كيفية إدارة وتنظيم ألبومات الصور في ماك

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 24 أغسطس 2021 01:09 مساءً - يستخدم الكثيرون أجهزتهم لتخزين الصور يلتقطونها عبر هواتفهم في ألبومات صور في ماك، وذلك حتى يتمكنوا من الوصول إليها بسهولة.

وذلك لأن نقل الصور من هواتف آيفون إلى أجهزة ماك أسهل من نقلها إلى باقي أنظمة التشغيل، كما أن تخزينها على الحواسيب يوفر المساحة التي قد يحتاجها المستخدم في هاتفه.

ويسمح لك نظام ماك بتنظيم الصور وتجميعها في ألبومات، ويمكنك أن تجمع الصور يدويًا في هذه الألبومات أن أن تترك النظام يرتبها لك بحسب موضوعها أو المكان أو الشخص الموجود فيها.

ولكن مع زيادة عدد الصور التي تخزنها على حاسوبك، فإن عدد الألبومات الموجودة يرتفع أيضًا، ولن يقوم النظام بترتيب الألبومات بنفسه.

لذلك إليك طريقة إدارة وتنظيم الألبومات في أجهزة ماك حتى تتمكن من ترتيب صورك بالشكل الذي تفضله.

إضافة الصور إلى الألبومات

يقوم نظام ماك بتوزيع الصور تلقائيًا في ألبومات بطريقة خاصة به، حيث يجمع الصور التي تضم الشخص نفسه معًا.

كما يجمع الصور التي تم التقاطها في نفس المكان معًا، ولكن تستطيع إنشاء ألبومات صور في ماك بشكل يدوي.

وذلك عبر تحديد الصور التي ترغب في جمعها معًا، وبعد ذلك الضغط عليها بزر الفأرة الأيمن واختيار إضافة إلى ألبوم.

ويمكنك عبر القائمة المنبثقة أن تنشأ ألبوم صور جديد أو أن تضيف الصور إلى أي ألبوم قديم تمتلكه.

كما تستطيع إزالة الصور من الألبوم عبر الخطوات نفسها، ولكن اختر إزالة الصور من الألبوم بدلًا من إضافتها.

إدارة وتنظيم الألبومات

يمكنك إعادة ترتيب الألبومات لتعرضها مرتبة حسب الاسم أو الوقت الذي تم إنشاءها فيه.

وذلك عبر الضغط على قائمة الألبومات بزر الفأرة الأيمن واختيار ترتيب حسب التاريخ أو الإسم كما تفضل.

كما يمكنك إعادة ترتيب الألبومات بشكل يدوي، وذلك عبر سحب الألبوم إلى مكانه الجديد ضمن قائمة الألبومات في تطبيق الصور.

وإذا كنت تمتلك الكثير من الألبومات وترغب في ترتيبها داخل مجلدات، فإنك تستطيع ذلك عبر إنشاء المجلدات الجديدة ووضعها بداخلها.

وذلك عبر الضغط بزر الفأرة الأيمن في قائمة الألبومات واختيار إضافة مجلد جديد، وبعد ذلك تسمية المجلد وسحب الألبومات إلى داخله.

وتنتقل جميع التغييرات التي تقوم بها على الصور والألبومات في أجهزة ماك تلقائيًا إلى أي جهاز آيفون أو أيباد متصل بها.