أعلى جبل في السويد يتقلص بسبب تغير المناخ

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 24 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - أظهرت دراسة جديدة أنّ تغير المناخ لديه القدرة على تقليص الجبال.

وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” وجاء فيه …

يقول الخبراء أنّ القمة الجليدية في كيبنيكايز، أعلى جبل في السويد، تصل الآن إلى ارتفاع 6,872 قدماً، أي ما يقرب من 6.5 قدماً أقل مما كانت عليه قبل عام واحد فقط.

منذ عام 2000، انخفض ارتفاع القمة الجنوبية الجليدية “بشكل كبير” بسبب ارتفاع درجات حرارة الهواء الناتجة عن تغير المناخ.

في المتوسط، انخفض سمكها بمقدار 1.6 قدم (0.5 متر) منذ عام 2020، أي ما يعادل حوالي 26,000 طنّ من الماء أو 96 في المائة من حجم كاكنستورنيت.

وصف مؤلفو الدراسة في جامعة ستوكهولم الانكماش السريع بأنه “رمز لهشاشة الطبيعة”.

وقال بير هولملوند، أستاذ علم الجليد في جامعة ستوكهولم والمؤلف الرئيسي للدراسة الجديدة، أنّ تباين الارتفاع هو “رمز جيد لاستجابة الأنهار الجليدية لمناخ الاحترار في السويد”.

تعكس التغييرات مناخاً دافئاً منذ فترة طويلة في السويد، وفقاً للجامعة، والتي أشارت إلى تقرير لجنة المناخ للأمم المتحدة الأخير الذي أطلق عليه اسم “تحذير للبشرية”.

قال التقرير الصادم أنّ الاحترار العالمي تسبب في ذوبان لا مثيل له للأنهار الجليدية وكان قريباً من الخروج عن نطاق السيطرة.

ومع ذلك، أضاف البروفيسور هولملوند أنّ “الانجرافات”، وهو المادة الجليدية التي تشكل القمة الجنوبية، قد ازداد سمكها في بعض الأماكن.

وقال: “عندما يتسلق المسافرون القمة اليوم، فإنهم يمرون بجزء مسطح، والذي يسمى ” ما قبل القمة”، وهو الذي لم يكن موجوداً في أوائل 2000″.

“منذ عام 2020، كانت القمة 2.2 متراً [7.2 قدم] أقل، ولكنّ منطقة “ما قبل القمة” نمت بنسبة تصل إلى 1.2 متراً [3.9 قدم].”

بالإضافة إلى تغير المناخ الذي يقوم بصهر الأنهار الجليدية، يمكن أن يعزى الانكماش إلى تغير ظروف الرياح، والتي تؤثر على مكان تراكم الثلوج في فصل الشتاء.

يقع كيبنيكايز حوالي 90 ميلاً (150 كم) شمال الدائرة القطبية الشمالية في سلسلة الجبال الاسكندنافية التي تمتد عبر أجزاء كبيرة من شمال النرويج والسويد، وهو جزء من موقع التراث العالمي لابونيا.

يحتوي كيبنيكايز على قمتين رئيسيتين، قمة جنوبية جليدية (عرضة للانكماش) وقمة شمالية خالية من الجليد، وهي الآن الأعلى في السويد.

كما انه مصنوع من الصخور، إنّ ارتفاع القمة الشمالية لا تتقلب، ولكن القمة الجنوبية (المصنوعة من الجليد) تقوم بذلك.

لسوء الحظ، فإنّ القمة الجنوبية هي الآن الجبل الجليدي الوحيد المتبقي في السويد.

في 14 آب، تم قياس القمة الجنوبية من كيبنيكايز على 6,872 قدماً (2,094. 6 متر) فوق مستوى سطح البحر من قبل الباحثين من محطة أبحاث تارفالا.

هذا هو أدنى ما كان عليه منذ أن بدأت القياسات في عام 1940، وأقل من مترين تقريباً من العام الماضي، كما تدعي الجامعة.

“يمكن تفسير الانخفاض في حجم القمة والمظهر المتغير للانجراف بشكل أساسي، بارتفاع درجة حرارة الهواء ولكن أيضاً بتغيير ظروف الرياح، والتي تؤثر على مكان تراكم الثلوج في فصل الشتاء”.

وقامت محطة أبحاث تارفالا في جامعة ستوكهولم بقياس القمة الجنوبية منذ منتصف عام 1940، والتي اختلفت “في كل من الارتفاع والشكل” خلال القرن العشرين.

بشكل عام، يتراوح ارتفاعها من 6.5 إلى 9.8 قدم (مترين إلى ثلاثة أمتار) بين الصيف والشتاء. عادة ما تكون القمة في أعلى مستوياتها في أيار وأدنى مستوياتها في أيلول.

حتى عام 2019، كانت القمة الجنوبية أعلى قمة جبلية في السويد لمدة 139 عاماً.

في سبتمبر من ذلك العام، تم تخفيض القمة الجنوبية إلى المرتبة الثانية في ترتيب الجبال السويدية بعد ذوبان ثلث الأنهار الجليدية، ووضعها خلف القمة الشمالية.

وقالت جامعة ستوكهولم: “تتكون أعلى نقطة في القمة الشمالية من الجبال وبالتالي فهي مستقرة”.

“هذا التطور يعني أنّ القمة الشمالية، على المدى الطويل، ستصبح أعلى نقطة في السويد على مدار السنة.’