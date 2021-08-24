البشر ليسوا الوحيدين الذين “يختنقون” تحت الضغط! القرود أيضاً!

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 24 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - إنّ القرود “يختنقون تحت الضغط” تماماً مثل البشر، وفقاً لدراسة أجريت على أدائهم، ومن المرجح أن تكون المعاناة أكبر عندما تكون المكافآت على أفعالهم أعلى.

وتم تدريب ثلاثة قرود من نوع ريسوس لأداء “مهمة الوصول الصعبة” للحصول على مكافآت مختلفة، من قبل فريق من جامعة بيتسبرغ في بنسلفانيا.

ووجد الباحثون أنه إذا تحولت المكافأة من صغيرة إلى كبيرة، تحسن أداء القرود، ولكن إذا كانت المكافأة هي “الفوز بالجائزة الكبرى”، فهم يفشلون بنسبة 25 في المائة في كثير من الأحيان.

هذا هو شكل من أشكال “الاختناق تحت الضغط” لأنّ القرود تكافح من أجل الوصول إلى تحقيق المهمة إذا كان هناك المزيد من المكافآت لهم، والأمر يعود إلى مراقبة الفريق لسلوكهم وأفعالهم بسبب “المخاطر العالية”.

وقد ثبت ذلك عدة مرات في البشر عبر مجموعة واسعة من المهام، والآن أظهر الفريق هذه الظاهرة في القرود أيضاً.

وقد تبين الاختناق تحت الضغط في البشر في ظل مجموعة متنوعة من الظروف، بما في ذلك المهام الحركية، والاختبارات، والأداء أمام الجمهور.

ولدراسة كيفية استجابة القرود لسيناريوهات عالية المخاطر، تم تدريبهم على أداء “مهمة الوصول الصعبة” من قبل آرون باتيستا وستيفن تشيس وزملائهم.

وفي بداية كل تجربة، تم إخبار القرود بحجم المكافأة، والتي كانت إما صغيرة أو متوسطة أو كبيرة أو “الفوز بالجائزة الكبرى”.

وتحسن النجاح في المهمة، حين انتقلت المكافأة من صغيرة إلى كبيرة، مما أظهر تحسناً في الجهد إذا عرفت القرود أنها ستحصل على المزيد لقاء أفعالها.

ومع ذلك، انخفض الأداء بنحو 10-25 في المائة عندما انتقلنا من مستويات المكافأة الكبيرة إلى الفوز بالجائزة الكبرى، وهو دليل على سلوك الاختناق في الثدييات الرئيسية.

وكانت مكافأة الفوز بالجائزة الكبرى 10 أضعاف حجم المكافأة المتوسطة وتم تقديمها على خمسة في المائة فقط من التجارب.

فهمت الحيوانات الإشارات، كما هو موضح في مهمة اختيار منفصلة ثنائية الهدف، حيث اختاروا هدف الحصول على مكافأة الفوز بالجائزة الكبرى 100 في المائة من الوقت، واختاروا الهدف بمكافأة أكبر في 95 % من الوقت بشكل عام.

حدث سلوك الاختناق هذا بشكل موثوق عبر المهام والجلسات والأسابيع واختنق جميع القرود الثلاثة تحت الضغط.

تحسنت معدلات النجاح عندما انتقلنا من المكافآت الصغيرة إلى الكبيرة لكل قرد، وفقاً للفريق، الذي يقول أنّ هذا قد يكون راجعاً إلى زيادة الدافع المتزايد للمكافأة.

اعتمد الأمر على كلّ من حجم وندرة مكافأة الفوز بالجائزة الكبرى التي يتم تقديمها، وكان على الأرجح مرتبطاً بالحذر الزائد من جانب القرود.

كان السبب الرئيسي وراء الفشل الذي حدث على أعلى مستوى من المكافأة هو الإفراط في الحذر من الوصول، وفقاً للفريق.

“تظهر نتائجنا أنّ الاختناق تحت الضغط ليس حكراً على البشر، وبالتالي، قد يتم الحفاظ على أساسه العصبي عبر الأنواع.”

عندما كانت المكافآت أعلى، غطت الحيوانات مسافة أقل خلال المكون الأولي لمدى انتشارها، مما أدى إلى فشل أقل.

كما أمضوا المزيد من الوقت في التصويب على الهدف خلال مرحلة الحركة النهائية.

تشير النتائج كلها، إلى أنّ الاختناق تحت الضغط موجود عبر الأجناس، وقد يعزى جزئياً على الأقل إلى المراقبة الصريحة للسلوك.

ووفقاً للمؤلفين، يمكن أن توفر النماذج الحيوانية للاختناق تحت الضغط نظرة ثاقبة على الآليات العصبية الأساسية.

ترجمة- صوت بيروت