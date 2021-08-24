شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق يعطى تنبيهات أمنية لمستخدميه فى كابول..تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع استمرار تدهور الأوضاع في أفغانستان وسيطرة طالبان على مدنها الرئيسية، كان من الصعب على مواطنيها الحصول على معلومات دقيقة حول ما يحدث من لحظة إلى أخرى.

ويحكي Rest of World قصة شركة Ehtesab الناشئة في كابول، والتي تعتمد على تقارير التعهيد الجماعي من المستخدمين الذين تم فحصهم لتتبع كل شيء من انقطاع التيار الكهربائي إلى التفجيرات إلى الاختناقات المرورية، وتغذي المعلومات إلى تطبيقها، الذي يرسل بعد ذلك إشعارات فورية حسبما نقل موقع The verege.

Ehtesab تعني "المساءلة" بلغة Dari وPashto، ويقدم التطبيق الذي تم إطلاقه رسميًا في مارس 2020، معلومات مبسطة متعلقة بالأمان، بما في ذلك تحديثات الأمان العامة في كابول لمستخدميه، من خلال التنبيهات في الوقت الفعلي، والتي يتم الحصول عليها من الحشد، يمكن للمستخدمين في جميع أنحاء المدينة تتبع انفجارات القنابل أو حواجز الطرق أو انقطاع التيار الكهربائي أو غيرها من المشكلات في المواقع القريبة منهم، التطبيق، الذي ينشئ إشعارات فورية حول المخاطر الأمنية القريبة، مدعوم من قبل 20 موظفًا يعملون في مكتب الشركة في كابول، وفقًا لمؤسِسة الشركة سارة وحيدي.

تعمل وحيدي وموظفوها حاليًا عن بُعد من أجل سلامتهم حتى أنهم فوجئوا بمدى سرعة انهيار الحكومة الأفغانية - وتتجنب احتساب ذكر طالبان في تحديثاتها الأمنية ، وتقدم المعلومات بطريقة "سرية":

وأضافت فى حديثها، قد يشير وجود حاجز على الطريق إلى أنه قد يكون هناك خطر، ولكن بالطبع لا يمكننا القول بشكل مباشر أن هناك خطرًا، إذا تم اتهامنا بتكوين رواية ضد الحكومة، فيمكننا أن نؤكد أننا قدمنا ​​معلومات حول حاجز على الطريق ولا شيء آخر، لأنه يؤثر على حركة الناس، هذه هي الاستراتيجية التي نعتمدها.

أصبح الحصول على المعلومات من وإلى كابول أكثر صعوبة في الأيام الأخيرة، لكن وحيدي قالت إنها شعرت بالمسئولية تجاه جيل الشباب في أفغانستان، الذي "نشأ في الحرب"، يقول وحيدي إن الصمت "يمنح طالبان اليد العليا".