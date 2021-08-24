شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صور مسربة تكشف عن تصميم هاتف أيفون 13 برو باللون الوردي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت أحدث التسريبات المصورة عن وحدة هاتف iPhone 13 Pro باللون الذهبي الوردي، حيث تم نشر هذه الصورة المسربة عبر حساب Majin Bu على تويتر، كما تم نشر الصورة مع مخطط يوضح تفاصيل تصميم iPhone 13 Pro Max.

وتتوافق التسريبات مع التفاصيل والمواصفات التى نشرت حتى الآن، حيث تظهر الكاميرا الخلفية بتصميم أكثر سماكة وحجم أكبر، مع تصميم أبرز لوحدة الكاميرا، كما تأتى وحدة الكاميرا بتصميم أقرب للحافة، كذلك فتؤكد التسريبات المصورة على بعض التسريبات السابقة التى أشارت إلى ان أبل تقدم iPhone 13 Pro باللون الذهبي الوردى هذا العام، أيضاً تكشف الصورة عن نموذج مميز بدرجة داكنة من اللون الذهبى الوردي.

ومن المتوقع وفقاً للتسريبات أن تقدم أبل هاتفى iPhone 13 Pro وPro Max بألوان الأسود، والفضي، وأيضاً اللون الذهبى المشرق، فيما ستنطلق سلسلة iPhone 13 هذا العام بعدد من المميزات الجديدة والتغييرات الهامة، حيث تشير التسريبات إلى أن إصدارات Pro تأتى بعدسات 6- element بزوايا عرض فائقة الاتساع.

كما يأتى هاتف بتقنية التثبيت عن طريق إزاحة مستشعر الكاميرة التى قدمت فى iPhone 12 Pro Max‌، كما تتضمن إعدادات الكاميرا مستشعر telephoto، مع اثنان من المميزات الجديدة فى تسجيل الفيديو.