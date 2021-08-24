شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاي؟.. كيفية إخفاء وحماية صورك على Google Photos بكلمة مرور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد صور Google بلا شك واحدة من أكثر المنصات شيوعًا المستخدمة لتخزين الصور ومقاطع الفيديو، حيث نقوم بتخزين جميع أنواع الصور ومقاطع الفيديو الملتقطة باستخدام كاميرا الهاتف الذكي على صور Google، بعض هذه الصور ومقاطع الفيديو خاصة جدًا ولا نريد أن يرى أي شخص هذه الصور.

ولذلك، من أجل إضافة طبقة إضافية من الخصوصية، طرحت Google مؤخرًا ميزة مهمة تساعد في إخفاء صورك الحساسة عن أعين المتطفلين.

وفي الوقت الحالي فقط على هواتف Pixel الذكية، تتيح الميزة المسماة Locked Folder للمستخدمين تخزين الصور التي لا يريدون أن يراها أي شخص. الصور المخزنة في المجلد محمية برمز مرور شاشة القفل الخاص بهاتفك، وأيضًا، لن تظهر الصور المخزنة في المجلد المقفل في شبكة الصور العادية، وقالت الشركة أيضًا إنها ستوفر نفس الميزة لجميع أجهزة Android بحلول نهاية هذا العام.

لذلك، إذا كنت تريد أيضًا إخفاء صورك الحساسة، فاتبع الخطوات المذكورة أدناه: لذلك، إذا كنت تريد أيضًا إخفاء صورك الحساسة، فاتبع الخطوات المذكورة أدناه: 1. أولاً ، افتح تطبيق صور Google.

2. الآن اضغط على أيقونة المكتبة الموضوعة في الركن الأيمن السفلي من الشاشة.

3. بعد ذلك، انقر فوق الأدوات المساعدة ثم المجلد المقفل.

4. لإعداد المجلد المقفل، سيتعين عليك أولاً إلغاء قفل جهازك باستخدام رمز المرور.



كيفية نقل الصور إلى المجلد المقفل 5. بمجرد الانتهاء من ذلك، يمكنك الآن نقل صورك الحساسة إلى المجلد.كيفية نقل الصور إلى المجلد المقفل 1. انقر وافتح الصورة التي تريد نقلها إلى المجلد المقفل

2. الآن اضغط على القائمة ثلاثية النقاط الموجودة في الزاوية اليمنى العليا

3. بعد ذلك ، عليك تحديد الخيار "نقل إلى مجلد مغلق" وسيتم نقل صورتك.