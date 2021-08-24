شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف إيه هو إعصار هنرى الذى يشاهده رواد الفضاء والأقمار الصناعية السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك الكثير من الظواهر الطبيعية التى تسبب اثارا ضارة بالبيئة المحيطة ومنها الرياح والاعاصير والفيضات التى تحدث فى الكثير من الدول حول العالم.

ووفقا لموقع "space" العلمى تم تخفيض تصنيف العاصفة الاستوائية هنرى من حالة الإعصار فى منتصف النهار تقريبا ، لكن العاصفة استمرت فى إسقاط الأمطار الغزيرة على شمال شرق الولايات المتحدة وتباطأت العاصفة فوق رود آيلاند، مع رياح عاتية وفيضانات مستمرة عبر أجزاء من الشمال الشرقى.

ونظرا لأن أجزاء من شمال شرق الولايات المتحدة تستعد لإعصار هنرى للوصول إلى اليابسة فى نيويورك يتتبع رواد الفضاء والأقمار الصناعية العاصفة التاريخية من الفضاء، ومن المتوقع أن يصل هنرى الذى وصل إلى حالة الإعصار من الفئة الأولى يوم السبت الماضى إلى اليابسة في لونغ آيلاند ونيويورك بحلول منتصف نهار اليوم، مما يؤدى إلى سقوط السيول من الأمطار فى كونيتيكت ورود آيلاند، وفقًا للتحديث الصباحى للمركز الوطنى للأعاصير.

ورصد رواد الفضاء في محطة الفضاء الدولية هنرى من المدار وكتبت رائدة فضاء ناسا ميجان ماك آرثر على تويتر أثناء مشاركتها صورة للعاصفة من الفضاء: "لقد حلقت للتو فوق الساحل الشرقى ورأينا إعصار هنرى "ابقوا أصدقاء آمنين".