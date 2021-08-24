شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: التفاصيل الكاملة حول متجر جوجل بلاى وخدماته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يهاجر آلاف المستخدمين سنويًا من نظام iOS إلى نظام أندرويد، كما يبدأ العديد من المستخدمين فى التعامل مع متجر جوجل للتطبيقات للمرة الأولى، إلى جانب أهمية معرفة مميزات وخواص هذا المتجر بالنسبة لأى مستخدم.

وتعتمد غالبية هواتف أندرويد من معظم الشركات على متجر جوجل بلاى كمتجر رئيسى ولذلك فهو يعتبر المتجر الرسمى للنظام، والمنافس المباشر -وربما الوحيد- لمتجر آب ستور.

ولا يقتصر دور المتجر على توفير التطبيقات والألعاب فقط بل توفر جوجل من خلاله وصولًا للكتب، المسلسلات، والأفلام من خلال Google Play Books و Google Play Movies & TV.

متجر جوجل بلاى

وتعتمد نواحى عديدة من نظام أندرويد على خدمات جوجل بلاى، والمعروفة باسم Google Play Services وهى الخدمات التى افتقدتها هواوى بعد الحظر الأمريكى.

ويعتبر متجر بلاى الوجهة الأساسية لتحميل وشراء التطبيقات والألعاب للهواتف واللوحيات العاملة بنظام تشغيل أندرويد وعدد كبير من هذه التطبيقات والألعاب يأتي بشكل مجانى، بينما تضم بداخلها مدفوعات اختيارية.

وتشرف العملاقة الأمريكية بنفسها على المدفوعات داخل التطبيق والألعاب، حيث أنها تتم من خلال بوابات الدفع الخاصة بها، وتتقاضى جوجل 30% من إجمالى أرباح أى تطبيق أو لعبة.

وتقدم الشركة خدمة تعرف باسم Google Play Pass وهى خدمة اشتراك شهرية تسمح للمستخدمين بالوصول لعدد من التطبيقات والألعاب المدفوعة بشكل مجاني، أو الاستمتاع بالتطبيقات والألعاب المجانية بدون إعلانات بداخلها.

إلا أن هذه الخدمة ليست مدعومة فى جميع البلدان، من ناحية، ومن ناحية أخرى فهي لا تضم كل التطبيقات والألعاب بالضرورة، بل تلك التى تتعاون مع جوجل فقط.

ومن خلال Google Play Books يتمكن المستخدمين من شراء وتحميل الكتب الإلكترونية كذلك إلى جانب إمكانية رفع كتبهم الخاصة كملفات PDF أو EPUB- والوصول إليها من أى مكان عبر موقع الخدمة أو تطبيقها على الهواتف الذكية.

أما عن خدمة Google Play Movies & TV فهى تسمح بشراء أو تأجير حلقات الأفلام والمسلسلات بأسعار تعتبر منخفضة وفى حالة التأجير يتمكن المستخدم من الاحتفاظ بالفيلم أو الحلقة لمدة 30 يوم إن لم يبدأ في المشاهدة و48 ساعة فى حالة بدأ فى تشغيل المحتوى.

أما عن Google Play Services فهو يظهر فى هواتف ولوحيات أندرويد على هيئة تطبيق عادى ويسمح هذا التطبيق في تحديث تطبيقات جوجل بشكل دورى إلى جانب إضافة بعض المميزات والخواص للهواتف واللوحيات، وهذا إلى جانب عدد من المميزات والخواص والتى تشمل:

مصادقة وتوثيق الخدمات والتطبيقات.

مزامنة جهات الاتصال عبر الأجهزة.

التحكم في إعدادات الخصوصية الخاصة بالحساب.

استخدام الخدمات المعتمدة على الموقع الجغرافى.