شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد التقاط صورة لمجرة مزهلة.. ما هى كوكبة Fornax؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تبدو هذه الصورة الجميلة التي تم التقاطها بواسطة تلسكوب هابل الفضائي هادئة، لكنها تظهر المجرة NGC 1385 ، التي تقع على بعد حوالي 68 مليون سنة ضوئية في كوكبة تحمل اسمًا ناريًا: Fornax ، والتي تعني "فرن" في اللاتينية حسبما نقل موقع The verege.

قال علماء هابل: "تم تسمية الكوكبة فورناكس من قبل نيكولا لويس دي لاكيل، عالم الفلك الفرنسي المولود عام 1713". "أطلق Lacaille على 14 من الأبراج الـ 88 التي ما زلنا نعترف بها حتى اليوم. يبدو أنه كان لديه ميل لتسمية الأبراج بعد الأدوات العلمية، بما في ذلك Atlia (مضخة الهواء)، نورما (المسطرة ، أو مربع المجموعة) ، والتلسكوبيوم (التلسكوب)" واكتشف لاكيل هذه الكوكبة بالذات في رحلة إلى رأس الرجاء الصالح عام 1751، وقرر تسميتها على اسم فرن الكيميائي تكريما للعمل الذي قام به الكيميائيون في ذلك الوقت.

أما بالنسبة إلى هابل، فقد واجه هذا التلسكوب القديم الضخم وقتًا عصيبًا مؤخرًا، حيث عانى من خطأ في الكمبيوتر تسبب في تحويل جميع أدواته العلمية تلقائيًا إلى الوضع الآمن، وخلال هذه الفترة لا يقومون بجمع أي بيانات، بعد إجراء بعض عمليات استكشاف الأخطاء وإصلاحها السريعة من الأرض، قرر المهندسون أن المشكلة كانت في قطعة من الأجهزة التي تتحكم في الأدوات العلمية، تسمى وحدة القيادة ومعالجة البيانات (SI C&DH) ، ونظام الطاقة الخاص بها، وحدة التحكم في الطاقة (PCU) ).

لحسن الحظ يحمل هابل جهازًا احتياطيًا في حالة حدوث خطأ كهذا، بعد اختبارات واستعدادات دقيقة، تمكن الفريق من التبديل إلى هذا الجهاز الاحتياطي واستعادة هابل وتشغيله.

ويصل عمر تلسكوب هابل إلى نحو 30 عامًا، وهذه الأنواع من الأخطاء متوقعة، وتعد أحد الأسباب التي تجعل ناسا تخطط لإطلاق تلسكوب جيمس ويب الفضائي قريبًا والذي سيكون بمثابة خليفة هابل.