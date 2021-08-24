شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ايه الفرق بين نظام تشغيل أندرويد أوتو ونظام CarPlay من أبل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة جوجل عن تحديث جديد فى نظام مساعد جوجل على شاشات السيارات، والذي سينهى حقبة تطبيق أندرويد أوتو Android Auto، والذي يُعرف بأنه طريقة للوصول إلى هاتفك من خلال لوحة تحكم السيارة، ويتيح لك ذلك الوصول بسهولة إلى خرائط جوجل وتطبيقات الموسيقى والبيانات دون الحاجة إلى استخدام هاتفك.

ولكن لسنوات حتى الآن، قدمت جوجل أيضاً تجربة Android Auto مباشرة على الهاتف، للأشخاص الذين ليس لديهم وحدة لوحة تحكم متوافقة، وفيما يلي نعرض مقارنة توضح الفارق بين Android Auto وApple CarPlay:

أندرويد أوتو:

هو تطبيق موبايل تم تطويره بواسطة جوجل لعكس الميزات من جهاز أندرويد، مثل الهاتف الذكي، إلى المعلومات المتوافقة مع لوحة القيادة ووحدة الترفيه فى السيارة، وبمجرد إقران جهاز أندرويد بالوحدة الرئيسية، يعكس النظام التطبيقات المؤهلة من الجهاز إلى شاشة السيارة، مع واجهة مستخدم بسيطة وسهلة الاستخدام، تتضمن التطبيقات المدعومة رسم خرائط / ملاحة GPS وتشغيل الموسيقى والرسائل القصيرة والهاتف وبحث الويب، يدعم النظام كلاً من الشاشات التى تعمل باللمس ووحدات الرأس التى يتم التحكم فيها بالأزرار، على الرغم من تشجيع التشغيل بدون استخدام اليدين من خلال الأوامر الصوتية لتقليل تشتيت القيادة.

ويعد أندرويد أوتو جزءًا من تحالف أوبن أوتومتيف Open Automotive الذي تم الإعلان عنه فى 25 يونيو 2014، وهو جهد مشترك بين 28 شركة مصنعة للسيارات، مع انفديا Nvidia كمورد للتكنولوجيا، إنه متوفر فى 36 دولة.

CarPlay:

هو نوع من أنواع iOS الخاص بالسيارات من تطوير شركة أبل، حيث أن كار بلاى يساعدك على إيجاد الطريق الصحيح، تبادل المكالمات، إرسال الرسائل، الاستماع للموسيقى، استعمال سيرى مباشرة من لوحة التحكم للسيارة، ولاستعمال كار بلاى يكفي توصيل جهاز آيفون بلوحة تحكم السيارة إما باستخدام الكابلات أو تقنية البلوتوث.

ويعمل Apple CarPlay مع الهواتف بداية من Apple iPhone 5 والإصدارات الأحدث، ويحتوي Apple CarPlay على شاشة أكبر قابلة للتمرير، والتى تبدو أشبه بواجهة أيفون مع العديد من التطبيقات المتاحة بما فى ذلك الخرائط والموسيقى والهاتف والرسائل والبودكاست والتشغيل الآن والصوت، كما أن تصميم التطبيقات بسيط للغاية وسهل الاستخدام بدون مجلدات أو قوائم فرعية حتى يتمكن المستخدمون من الحصول على جميع تطبيقاته بنقرة واحدة أو نقرتين.

ويستخدم CarPlay خرائط أبل التى تتكامل مع أوامر Siri الصوتية، ويوجه النظام المستخدمين إلى المكان الذي يريدون الذهاب إليه، أو يمكنهم إدخال عنوان الوجهة باستخدام زر الباحث، ويوفر النظام تصفحًا ممتازًا للمستخدمين، ومع ذلك، فإنه لا يقدم العديد من التفاصيل مثل خرائط جوجل.