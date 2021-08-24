شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اختبار جديد يجلب Reels إلى فيسبوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة فيسبوك أنها تبدأ باختبار ميزة جديدة وهى Facebook Reels، التى تمنح مستخدمى الشبكة الاجتماعية القدرة على إنشاء محتوى فيديو قصير ومشاركته مباشرة داخل خلاصة الأخبار أو داخل المجموعات، وفقا لموقع روسيا اليوم .

وتمثل الإضافة توسيعا للاختبارات التى تم إطلاقها فى وقت سابق من هذا العام فى الهند والمكسيك وكندا، والتى ركزت على تقديم مقاطع فيديو قصيرة لمستخدمى المنصة، بما فى ذلك من خلال مشاركة Instagram Reels ضمن فيسبوك.

بالإضافة إلى ذلك قالت الشركة إنها تختبر أيضا ميزة جديدة تمنح صناع محتوى إنستجرام فى الولايات المتحدة خيار عرض Instagram Reels كمحتوى موصى به عبر فيسبوك.

وإذا اشترك صناع المحتوى، فإن مقاطع الفيديو الخاصة بهم تظهر فى قسم Reels فى خلاصة أخبار المستخدمين، جنبًا إلى جنب مع فيديوهات Reels أخرى تم إنشاؤها عبر فيسبوك.

ويكون هناك العديد من الأماكن حيث يمكن للمستخدمين إنشاء Reels ضمن فيسبوك، مع إطلاق الميزة الجديدة.

ويمكنك النقر على زر إنشاء من قسم Reels الذى يظهر أثناء التمرير في خلاصة الأخبار، أثناء مشاهدة Reels أو عن طريق النقر على Reels أعلى خلاصة الأخبار.

ويحصل المستخدمون على إمكانية الوصول إلى مجموعة قياسية من أدوات الإنشاء، بما في ذلك تلك الخاصة بالتقاط الفيديو واختيار الموسيقى واستيراد الصور من الكاميرا والنص المحدد بوقت وغير ذلك.

وبالنسبة إلى الصوت، يمكنك إما اختيار أغنية من مكتبة الموسيقى عبر المنصة أو تسجيل صوت خاص بك أو حتى استخدام صوت شخص آخر. وذلك في حال تعيين Reels للظهور للجميع.

وهناك أيضا مجموعة متنوعة من التأثيرات وأدوات التحرير للاختيار من بينها، بما في ذلك مؤقت لتسجيل Reels دون استخدام اليدين وأدوات لتسريع أو إبطاء جزء من الفيديو أو الصوت، بالإضافة إلى عدد من تأثيرات الواقع المعزز التي تم إنشاؤها إما بواسطة فيسبوك أو المطورون الخارجيون .