لمستثمري العملات الرقمية.. 8 تطبيقات مزيفة إياك أن تجربها!

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 24 أغسطس 2021 01:12 صباحاً - منذ ساعة واحدة

كشف تقرير ترند ميكرو أن أكثر من 120 تطبيقًا مزيفًا تركز على العملات الرقمية لا تزال في متجر جوجل (NASDAQ:GOOG) بلاي، وقد تجاوز بعضها أكثر من 100000 عملية تنزيل. وفي المقابل ألغت جوجل ثمانية تطبيقات محمولة يُزعم أنها احتيالية من متجر جوجل بلاي الخاص بها والتي كانت تخدع عشاق التشفير من خلال فرض رسوم على خدمة تعدين سحابية غير مشروعة، حسبما نقل موقع “investing”.

واكتشف أحدث بحث أجرته ترند ميكرو ثمانية تطبيقات أندرويد كانت تستغل مستخدمي التشفير من خلال فرض رسوم شهرية بذريعة كاذبة لتشغيل خدمة تعدين سحابية شرعية. كشف مزيد من التحليل حول هذه المسألة أن التطبيقات الضارة التي استضافتها جوجل – التي تتظاهر بأنها تطبيقات تعدين للعملات الرقمية – كانت تخدع المستخدمين لمشاهدة الإعلانات المدفوعة والدفع مقابل خدمة تعدين سحابية غير موجودة.

وفقًا للتقرير، لم يُفرض على المستخدمين رسوم شهرية تبلغ حوالي 15 دولارًا فحسب، بل كانوا يخضعون أيضًا لمزيد من المدفوعات لتمكين “قدرات التعدين المتزايدة”، بالإضافة إلى ذلك، تتطلب بعض التطبيقات دفعة مقدمة من المستخدم.

تضمنت تطبيقات التشفير الاحتيالية المزعومة خدمات التعدين، مثل BitFunds وBitcoin Miner وDaily Bitcoin Rewards وCrypto Holic وMineBit Pro وBitcoin 2021 وEthereum – Pool Mining Cloud.

وإضافة إلى ما سبق ضمت قائمة التطبيقات المحظورة أيضًا خدمة محفظة تشفير تسمى Bitcoin – Pool Mining Cloud Wallet.

بينما تم الإبلاغ عن النتائج المذكورة أعلاه إلى جوجل بلاي وتم إزالتها من المتجر، إلا أن ترند ميكرو تدعي أنها رصدت العديد من التطبيقات الاحتيالية الأخرى التي تم تنزيلها أكثر من 100000 مرة.

وقالت Trend Micro: “هذه التطبيقات، التي لا تتمتع بإمكانيات تعدين العملات المشفرة وتخدع المستخدمين لمشاهدة الإعلانات داخل التطبيق، أثرت على أكثر من 4500 مستخدم على مستوى العالم من يوليو 2020 إلى يوليو 2021”.

في 3 أغسطس، قامت جوجل بمراجعة سياستها الإعلانية، والتي تسمح بتبادل العملات المشفرة وخدمات المحفظة لتسويق منتجاتها لمستخدمي Google. وكجزء من هذا الدفع، يجب أن يكون المعلنون مسجلين في شبكة إنفاذ الجرائم المالية كـ “شركة خدمات مالية وبولاية واحدة على الأقل كجهة تحويل أموال، أو كيان مصرفي فيدرالي أو مستأجر من الولاية.”