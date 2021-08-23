شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطرح تطبيق جديد لمعرفة رد فعل المستخدمين على تحسينات سيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة أبل تطبيقاً جديداً للأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل (IOS) لجمع ردود فعل المستخدمين على التحسينات التي أدخلتها الشركة على تطبيق المساعد الشخصي الذكي سيري.

ويحمل التطبيق الجديد اسم "سيري سبيتش ستداي" (دراسة حديث سيري) ويسمح للمستخدمين الذين يستخدمونه بوصول أوامرهم الصوتية وغيرها من تقييماتهم إلى شركة أبل، وأشار موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن هذا التطبيق متاح في عدد من الأسواق العالمية، لكن لم يتم تسجيله على مخططات متجر أبل الإلكتروني (AppStore)، ضمن فئة "الخدمات"عند نشر التطبيق.

ووفقاً لبيانات شركة سينسور تاور المتخصصة في دراسة سوق التطبيقات فإن تطبيق أبل الجديد تم طرحه لأول مرة يوم 9 أغسطس الحالي، وتم بعد ذلك إطلاق نسخة محدثة منه يوم 18 أغسطس الحالي، ويعد التطبيق متاح حالياً في الولايات المتحدة وكندا وألمانيا وفرنسا وهونغ كونغ والهند وأيرلندا وإيطاليا واليابان والمكسيك ونيوزيلندا وتايوان، وهو ما يشير إلى أن دراسة أبل لتقييم المتعاملين لتحديثات سيري تجري على نطاق عالمي واسع.

في الوقت نفسه، فإن التطبيق يظهر عند البحث في متجر أبل الإلكتروني باستخدام كلمة مفتاحية أو باستعراض قائمة تطبيقات أبل المنشورة، ويقدم تطبيق "سيري سبيتش ستدي" معلومات قليلة عن أهداف الدراسة المحددة ولا يقدم شرحاً لكيفية اشتراك المستخدم في الدراسة، وبدلاً من ذلك فهو يوفر رابطاً لاتفاقية ترخيص قياسية بشأن الدراسة وشاشة يمكن للمشارك إدخال رقم هويته من خلالها لكي يبدأ الاشتراك في الدراسة.