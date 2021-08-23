شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: SpaceX تطلق سفينة شحن Dragon لصالح وكالة ناسا فى 28 أغسطس.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطلق المركبة الفضائية سبيس إكس دراجون القادمة لزيارة محطة الفضاء الدولية السبت المقبل 28 أغسطس، وإذا كنت من أوائل الطيور يمكنك مشاهدتها عبر الإنترنت.

ووفقا لموقع " space " الامريكى سيطلق صاروخ SpaceX Falcon 9 سفينة الشحن Dragon CRS-23 لناسا من Pad 39A من مركز كينيدي للفضاء فى كيب كانافيرال فلوريدا، وتم ضبط Liftoff على الساعة 3:37 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وإذا كنت ترغب فى مشاهدته سيتم إطلاق الإطلاق مباشرة على هذه الصفحة من تلفزيون NASA وقناة SpaceX على YouTube، بالإضافة إلى قنوات التواصل الاجتماعى الخاصة بهم .

وستعقد NASA و SpaceX مؤتمرين صحفيين قبل الإطلاق يمكن مشاهدتهم عبر الإنترنت، ومن المقرر عقد مؤتمر علمى عن بعد على متن حمولة Dragon CRS-23 اليوم الإثنين 23 أغسطس الساعة 1 ظهرًاو يمكنك الاستماع فى هذه الصفحة أو على صفحة NASA Live في يوم الجمعة.

وبينما تظل فتحات الإطلاق الشخصية قليلة ومتباعدة وغالبا ما تكون للوسائط بسبب الوباء، وستتمتع ناسا بتجربة افتراضية لأى شخص يريد مشاهدة Dragon fly، وتقول ناسا إنك ستحصل على موارد إطلاق منسقة وإشعارات حول فرص التفاعل وختم جواز سفر افتراضى للضيف بعد الإطلاق الناجح.