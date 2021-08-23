مايكروسوفت تكشف عن سماعة Xbox Stereo الجديدة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 23 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ 21 دقيقة

كشفت شركة مايكروسوفت النقاب عن سماعة جديدة بمواصفات جيدة وتكلفة منخفضة، أطلقت عليها Xbox Stereo.

وأعلنت الشركة الأمريكية أن السماعة الجديدة تطرح بسعر يبلغ 60 دولارا أمريكيا.

وأوضحت أن سماعة الرأس الجديدة تعتبر بمثابة الإصدار المزود بكابل من الموديل Xbox Wireless اللاسلكي، ولكنها تأتي بنصف السعر تقريبا بسبب التخلي عن شريحة البلوتوث والبطارية.

وأضافت مايكروسوفت أن سماعة الرأس Xbox Stereo الجديدة ستحل محل الموديل القديم، ويمكن توصيلها بكل سهولة بذراع التحكم في جهاز الألعاب إكس بوكس أو أجهزة الألعاب الأخرى عن طريق كابل AUX قياس 3.5 ملم.

وتروج الشركة الأمريكية لسماعة الرأس Xbox Stereo الجديدة من خلال جودة الصوت الفائقة ووسادات الأذن المصنوعة من جلد البولي يوريثان والميكروفون فائق النقاء والعديد من خيارات الوصول والتحكم في شدة الصوت عن طرق السماعة اليمنى.

ويضمن قوس الرأس القابل لتعديل الضبط والمزود بكسوة سميكة استعمال سماعة الرأس بشكل مريح في جلسات اللعب الطويلة، وتدعم سماعة الرأس العديد من تقنيات الصوت المحيطي المجسم، بما في ذلك تقنية ويندوز Sonic ودولبي Atmos وDTS Headphone: X، ولكن استعمال بعض هذه التقنيات يتطلب الاشتراك في برامج مدفوعة.

ومقارنة بالإصدار اللاسلكي فإن سماعة الرأس Xbox Stereo الجديدة تمتاز بزمن تأخير أقل.