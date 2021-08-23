تكنولوجيا: Acer تستعد لإطلاق أجهزة تلفزيون ذكية جديدة بدقة HD و 4K في الهند خلال شهر سبتمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تقرير جديد أن شركة Acer تهدف إلى إطلاق مجموعة جديدة من أجهزة التلفزيون الذكية في السوق الهندية.

فوفقًا لتقرير 91Mobile، ستقدم Acer أجهزة تلفزيون ذكية في الهند في وقت ما في سبتمبر 2021. ويضيف التقرير أن الشركة التايوانية تخطط لإطلاق أجهزة تلفزيون ذكية جديدة تتراوح من أحجام 32 بوصة حتى 70 بوصة.

وعلى ما يبدو، سيتم تصنيع المجموعة الجديدة من أجهزة التلفزيون الذكية بواسطة Dixon في الهند وستعمل بنظام تشغيل Android TV الذي يوفر الدعم لتطبيقات البث المباشر عبر الإنترنت مثل Netflix و Prime Video و YouTube.

وعلاوة على ذلك، ستدعم تلفزيونات Acer القادمة أيضًا خيارات اتصال Bluetooth و Wi-Fi و USB و HDMI إلى جانب ميزات مثل Micro Dimming و Dolby Atmos.

يضيف التقرير أن عددًا قليلاً من الإصدارات ستتميز أيضًا بتصميم بدون إطار. فستتوفر أجهزة التلفزيون الذكية بشاشات ذات احجام 32 بوصة و 42 بوصة و 43 بوصة و 50 بوصة و 55 بوصة و 58 بوصة و 70 بوصة. وستصل إصدارات HD بحجم 32 بوصة وستحتوي على 1.5 جيجابايت من الذاكرة العشوائية ومعدل تحديث 60 هرتز ونسبة تباين 1:3000.

سيحتوي إصدار 32 بوصة أيضًا على إصدار قياسي وإصدار بدون إطار. وفي الوقت نفسه، ستوفر النسخة ذات حجم 42 بوصة دقة FHD. في حين ستصل إصدارات 43 بوصة و 50 بوصة و 55 بوصة و 58 بوصة و 70 بوصة بدقة 4K.

ومن الجدير بالذكر أن هذه التلفزيونات الذكية سيطلق عليها اسم Acer 43 inch Frameless 4K Ultra HD Android TV و 50 inch Frameless 4K Ultra HD Android TV وما إلى ذلك.

ستحتوي إصدارات الـ 4K على ذاكرة عشوائية بسعة 2 جيجابايت ومعدل تحديث 60 هرتز ونسبة تباين تبلغ 1:5000.

ومع ذلك، فإن أسعار هذه التلفزيونات غير معروفة حاليًا، على الرغم من أنه من المتوقع أن يتراوح النطاق السعري بين 20000 روبية هندية إلى 70.000 روبية هندية (حوالي 270 إلى 943 دولارًا أمريكيًا).

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