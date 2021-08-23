تكنولوجيا: جهاز Lenovo Tab P12 Pro يحصل على ترخيص FCC

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في وقت سابق من هذا الشهر، تم رصد الجهاز اللوحي Tap P12 Pro من لينوفو ضمن Google Play Console، إذ كشفت القائمة عن بعض مواصفاته الرئيسية.

والآن، بعد أسابيع، تم اعتماد هذا الجهاز اللوحي من قبل لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) مما يعرض خيارات الاتصال الخاصة به.

ظهر Lenovo Tab P12 Pro تحت الاسم الرمزي TB-Q706F على FCC. ووفقًا للقائمة، سيوفر هذا الجهاز اللوحي دعمًا لشبكة Wi-Fi مزدوجة النطاق ووظيفة NFC.

وبصرف النظر عن هاتين الوظيفتين، تقول القائمة أيضًا أن الجهاز اللوحي سيأتي بقياس 286 × 185 ملم.

ووفقًا لـ Google Play Console، سيتم تشغيل هذا الجهاز اللوحي بواسطة معالج Snapdragon 855 من كوالكوم، وسيأتي بذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت وسيعمل بنظام Android 11.

ويمكننا توقع ميزات مثل شاشة OLED بحجم 11.5 بوصة ودقة 2560 × 1600 بكسل ومعدل تحديث 90 هرتز وميزة Dolby Vision. كما يمكن أن يأتي الجهاز اللوحي مع إعداد كاميرا خلفي مزدوج بدقة 13 ميجابكسل + 5 ميجابكسل، وكاميرا أمامية مزدوجة بدقة 8 ميجابكسل + 8 ميجابكسل، بالإضافة إلى مكبرات صوت رباعية مع Dolby Atmos، ومنفذ USB Type-C 3.1 وفتحة بطاقة MicroSD ومستشعر بصمة جانبي وبطارية بسعة 8600 مللي أمبير.

لم يتم توضيح متى سيصبح Lenovo Tab P12 Pro رسميًا حتى الآن.

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