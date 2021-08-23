إثيوبيا تبدأ في تطوير منصة محلية لمنافسة «فيس بوك» ومواقع التواصل الأخرى

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكؤت وكالة "سبوتنيك" الروسية أن إثيوبيا بدأت في تطوير منصة لمواقع تواصل اجتماعي بهدف منافسة كل من "فيس بوك" و"تويتر" و"واتساب"، بالرغم من أنها لا تعتزم حظر خدمات هذه الشركات العالمية.

وبحسب الوكالة، فقد صرح شوميتي جيزاو، المدير العام لوكالة أمن شبكة المعلومات، بأن الحكومة تريد أن تكون منصتها المحلية "بديلاً لفيس بوك وتويتر وواتساب وزوم".

ومنذ العام الماضي، دخلت إثيوبيا في صراع مسلح طرفاه الحكومة الاتحادية وجبهة تحرير تيجراي التي تسيطر على إقليم تيجراي شمالي البلاد.

وشن مؤيدو كل من الجانبين حرباً كلامية ضد الجانب الآخر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت "فيس بوك" قد واجهت اتهامات متزايدة بالعنصرية، في طريقة تعاملها مع أزمات عدة آخرها أزمة التصعيد في غزة والاعتداءات الإسرائيلية على القطاع.

وحينها، قالت "فيس بوك" في بيان إنها قررت إنشاء مركز عمليات خاص بمراقبة المحتوى على المنصات التابعة لها "فيس بوك، إنستجرام، واتسآب"، بشأن التصعيد في غزة.

وأشارت إلى أن المركز يضم متحدثين بالعربية والعبرية، لتحديد المحتوى الذي ينتهك سياسة "فيس بوك".