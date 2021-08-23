شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مسبار ناسا يلتقط صورة لقمر المريخ الصغير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يقتصر دور المسبار المتجول التابع لوكالة ناسا على قضاء وقته في النظر إلى أسفل على الصخور والغبار التي تغطي سطح المريخ، كما أنه ينظر لأعلى ومؤخرا التقط صورة لقمر المريخ الصغير ديموس وهو يحوم في سماء المريخ.

ديموس هو أصغر قمري المريخ إلى جانب رفيقه الأكبر فوبوس، ويبلغ عرضه أقل من ميلين، وهي مغطاة بالحفر الناتجة عن ارتطام الكويكبات، كما أنها مغطاة بالغبار مما يمنحها مظهرًا أكثر سلاسة من فوبوس حسبما نقل موقع Digitartlends.

وشاركت ناسا الصورة التالية التي تم التقاطها بواسطة المسبار الذي ينظر لأعلى، والذي يتم تكبيره لإظهار النقطة البيضاء الساطعة الصغيرة لفوبوس وهي تمر عبر السماء:

من المفاهيم المثيرة للاهتمام بشكل خاص حول أقمار المريخ أنها قد تكون ذات يوم حلقات، مثل تلك الموجودة حول زحل، على مدى آلاف السنين، تكثفت المادة الموجودة في هذه الحلقات في القمرين، ولا تكون الأقمار موجودة إلى الأبد - تنص إحدى النظريات على أن القمر فوبوس في النهاية سيقترب كثيرًا من المريخ ويتفكك إلى قطع صغيرة، ليصبح مجموعة من الحلقات، قد يعمل هذا كدورة، حيث يتحول المريخ بين الحلقات والأقمار على مدى آلاف السنين.

واقترح علماء يابانيون أن رفيق ديموس، فوبوس، قد يكون الموقع المثالي للبحث عن علامات الحياة القديمة، على الرغم من أن القمر نفسه يفتقر إلى الغلاف الجوي والماء، مما يجعله غير مناسب لاستضافة الحياة، إلا أنه يمكن أن يحمل أدلة على وجود حياة على المريخ، أدت ضربات الكويكبات على سطح المريخ إلى تحليق المواد إلى فوبوس، ويمكن لبيئتها المعقمة أن تحافظ على هذه العلامات على المدى الطويل.

سنتعلم المزيد عن Phobos وDeimos قريبًا، حيث سترسل وكالة الفضاء اليابانية (JAXA) مسبارها لاستكشاف أقمار المريخ (MMX) لزيارتهما، وتتمثل الخطة في أن يهبط المسبار على فوبوس ويجمع عينة للعودة إلى الأرض، كما أنه سيجري تحليقًا بالقرب من ديموس في طريقه، تهدف المهمة إلى إطلاقها في عام 2024.