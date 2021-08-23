شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إطلاق 34 قمراً صناعياً بريطانياً لتوفير الإنترنت.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أُطلق صاروخ "سويوز" الروسي بإدارة مجموعة "أريانسبايس" الأوروبية محمّلاً بـ34 قمراً صناعياً جديداً للمشغّل البريطاني "وان ويب" الذي ينشر كوكبة لتوفير إنترنت عالي السرعة في كل أنحاء العالم، بحسب موقع الرؤية.

وأقلع الصاروخ بنجاح عند الساعة 22:13 بتوقيت جرينتش من قاعدة بايكونور الروسية في كازاخستان، وفق ما جاء في بيان صادر عن وكالة الفضاء الروسية روسكوسموس، وتعد هذه خامس عملية إطلاق أقمار صناعية تُنفَّذ لحساب "وان ويب" هذه السنة، بعد عملية أولى في الأوّل من يوليو، وبات في المجموع 288 قمراً صناعياً من هذه الكوكبة في المدار حول الأرض.

وتنوي "وان ويب" التابعة للحكومة البريطانية بالشراكة مع الهندية "بهارتي" تشغيل شبكة إنترنت عالمية بحلول نهاية 2022 تقوم على 650 قمراً صناعياً، وبمقتضى عقد مع الأوروبية "أريانسبايس" تمّ تأكيده في سبتمبر 2020، من المفترض تنفيذ 16عملية إطلاق لصاروخ "سويوز" بين ديسمبر 2020 وأواخر 2022 لبسط الشبكة كاملة.

وفي بيان منفصل، أوضحت شركة "أريانسبايس" التي وضعت في المدار 41 قمراً صناعياً في المجموع في أقلّ من شهر هذا الصيف مستخدمة ثلاثة صواريخ مختلفة ("أريان 5" و"سويوز" و"فيجا") أنه لم يبقَ سوى 10 عمليات ينبغي تنفيذها باستخدام صواريخ "سويوز" في 2021 و2022 لإنجاز شبكة "وان ويب".