شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خرائط جوجل ستعرض المبلغ الذى يتعين عليك دفعه مقابل رسوم المرور على رحلاتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد خرائط جوجل واحدة من أكثر المنصات فائدة من عملاق البحث على الإنترنت، وتواصل الشركة البحث عن طرق ووسائل لجعلها أكثر فائدة، حيث يُظهر التطبيق بالفعل لمستخدميه المسارات التى تأتى مع رسوم المرور، مما يسمح للركاب بالاختيار فى حالة رغبتهم فى تجنب مسار الرسوم قبل أن يبدأوا رحلتهم.

وبناءً على هذه الميزة، تعمل خرائط جوجل على إضافة دعم لعرض أسعار الرسوم على الطرق والجسور والمزيد، وفقًا لتقرير صادر عن Android Police، حيث يدعى التقرير أنه تم رصد أحد أعضاء برنامج المعاينة وهو يقوم باستطلاع آراء المستخدمين "من أجل توجيه فريق تطوير الخرائط حول أفضل السبل لتنفيذ الميزة" التى تعرض أسعار الرسوم.

وبحسب ما ورد ذكرت الرسالة أنه سيتم عرض أسعار الرسوم على طول طريق القيادة قبل أن يختارها المستخدم، مما سيسمح لهم باتخاذ خيار مستنير، وفى وقت سابق من هذا الشهر، طرحت جوجل ثلاث ميزات جديدة لخرائط جوجل لمستخدمى iPhone.

أولاً، تتيح خرائط جوجل لمستخدمى iPhone مشاركة مواقعهم فى الوقت الفعلى باستخدام تطبيق المراسلة الأصلى من Apple - iMessage، وثانيًا، ستسمح خرائط جوجل لمستخدمى iPhone بمشاركة مواقعهم فى الوقت الفعلى باستخدام تطبيق المراسلة الأصلى من Apple - iMessage.

ويُظهر تصميم الأداة الجديد أنه سيتم تقسيمها إلى قسمين - أحدهما يعرض حالات المرور والآخر يعرض اختصارات للأماكن المفضلة بالإضافة إلى الأماكن الأساسية الأخرى، وأخيرًا، تأتى خرائط جوجل الآن مع دعم الوضع الداكن.