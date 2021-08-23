غوغل تلغي تطبيقها “غوغل أوتو” على هواتف أندرويد 12

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 23 أغسطس 2021 07:16 مساءً - منذ 25 دقيقة

كشفت شركة “غوغل” الأمريكية، النقاب عن قرارها بالتخلص من ميزة حيوية بالنسبة لقائدي السيارات.

وقالت “غوغل” إنها ستلغي تطبيقها “غوغل أوتو”، الذي يسمح للوصول إلى العديد من خدمات الهاتف الذكي مثل خرائط غوغل وتطبيقات الموسيقى والبيانات.

وأضافت أن تطبيق “غوغل أوتو” سيتوقف عن العمل على الهواتف التي تعمل بنظام تشغيل “أندرويد 12″، وأنها ستستبدله بما يسمى “وضع القيادة” الموجود في “مساعد غوغل”.

وأكدت “غوغل” في بيان لها، أن “وضع القيادة” الجديد في “مساعد غوغل” يعكس تطورنا التالي لتجربة القيادة على الأجهزة المحمولة”.

لكن لفتت “غوغل” إلى أن خدمة “غوغل أوتو” ستظل متوافرة داخل السيارات التي تدعمها، وأن تلك التجربة لن تختفي لديهم.

وعن ملامح “وضع القيادة” الجديد، اكتفت شركة “غوغل” في بيانها بالإشارة إلى أنه بمثابة تجربة قيادة مدمجة على الهاتف المحمول، دون مشاركتها المزيد من التفاصيل عنه.

وقبل أن تصدر شركة “غوغل” بيانها، تلقى مالكو هواتف “بيكسل” الذين يستخدمون النسخة التجريبية من “أندرويد 12” إشعارا عند محاولتهم تشغيل تطبيق “أندرويد أوتو”، يفيد أنه أصبح متاحا فقط على شاشات السيارات، وأن البديل له هو “مساعد غوغل”.

ومن المتوقع أن يتم إطلاق نظام “أندرويد 12” رسميا للمستخدمين خلال شهر سبتمبر/أيلول المقبل.